Elektrociepłownia Będzin wchodzi w atomowe porozumienie. Jest mowa o budowie reaktora

Zarząd Elektrociepłowni Będzin poinformował, że zawarł z Orlen Synthos Green Energy umowę o zachowaniu poufności w sprawie rozpoczęcia rozmów o możliwości inwestycji w mały reaktor atomowy w technologii BWRX-300.

EC Będzin SA to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; jej siedziba znajduje się w Poznaniu.

W skład grupy wchodzi EC Będzin sp. z o.o., czyli elektrociepłownia w Będzinie, dostarczająca ciepło dla Czeladzi, Będzina i Sosnowca.

Chyba największa zagadka ostatnich kilkunastu dni na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie została rozwiązana. Od początku czerwca 2023 r. akcje EC Będzin bardzo mocno drożały, nawet po 20-30 proc. jednego dnia - tylko 21 czerwca zwyżkowały one 22,41 proc.

W efekcie, w ciągu ostatniego miesiąca akcje EC Będzin podrożały aż o 872,6 proc.! To bez wątpienia jeden z najlepszych wyników inwestycyjnych w historii GPW. Warte zauważenia jest to, że w tym czasie spółka nie informowała o żadnych wydarzeniach, które by pozwalały uzasadnić takie wzrosty.

Małe reaktory jądrowe mogą stanąć na terenie elektrociepłowni

Sprawa się wyjaśniła wieczorem 21 czerwca. Zarząd Elektrociepłowni Będzin przekazał bowiem w komunikacie giełdowym, że podpisał umowę o zachowaniu poufności w sprawie prowadzonych rozmów z Orlen Synthos Green Energy (atomowa spółka państwowego Orlenu i Synthosa – przemysłowej grupy Michała Sołowowa) na temat możliwości współpracy w zakresie możliwości realizacji inwestycji w mały modułowy reaktor jądrowy (SMR).

- Umowa dotyczy rozpoczęcia przez strony rozmów oraz wymiany informacji w sprawie podjęcia potencjalnej współpracy w zakresie możliwości realizacji inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300 na terenach znajdujących się w posiadaniu spółek zależnych od EC Będzin - czytamy w komunikacie.

Sprawa dotyczy małego modułowego reaktora jądrowego BWRX według projektu joint-venture General Electric i Hitachi o mocy zainstalowanej 300 megawatów.

To dopiero początek rozmów. Nie ma decyzji dotyczących komercyjnych założeń

- Spółka podkreśla, że zawarcie umowy stanowi początek rozmów pomiędzy stronami dotyczących projektu i docelowo struktura współpracy, forma jak i warunki realizacji nie są ustalone, a umowa nie jest obowiązująca dla obu stron. Nie ma także decyzji dotyczących komercyjnych założeń. Realizacja może nie być możliwa z przyczyn niezależnych od stron, a zwłaszcza z powodu braku spełnienia warunków koniecznych dla lokalizacji potencjalnych inwestycji - napisano w komunikacie giełdowym.

Spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Strata netto grupy w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 70,5 mln zł.

Głównymi akcjonariuszami Elektrociepłowni Będzin są: Grupa Altum, która ma pakiet 45,33 procent akcji, Waldemar Kwiatkowski (17,38 procent) i Krzysztof Kwiatkowski (14,18 procent)

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 1998 roku. W ciągu ostatniego miesiąca kurs akcji spółki wzrósł o 800 procent