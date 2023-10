Elektrociepłownia otrzyma dofinansowanie z programu odbudowy zabytków

Prawie 400 tys. zł zostanie przekazanych na zagospodarowanie zabytkowej elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach pod Wrocławiem. Obiekt został zbudowany na przełomie XIX i XX w., przestanie być użytkowany w 2024 r. Wtedy do użytku zostanie oddana nowoczesna elektrociepłownia.

Historia elektrociepłowni w Siechnicach sięga przełomu XIX i XX w. Została uszkodzona w 1945 r., po wojnie dokonano jej odbudowy. W czasach PRL-u kompleks parokrotnie przechodził modernizację. Za rok, po ponad stu latach dostarczania prądu i ciepła do Wrocławia, ma zostać wyłączony. W jego miejsce powstaje tuż obok nowoczesny kompleks, który będzie wydajniejszy i bardziej ekologiczny.

Stara elektrociepłownia nie dorównuje nowoczesnym konstrukcjom, ale ma sporą wartość historyczną. Dlatego właściciel, spółka KOGENERACJA należąca do Polskiej Grupy Energetycznej, podjął decyzję o jej zagospodarowaniu. W sierpniu br. powołano spółkę Siechnice Nowa Energia sp z o.o., która ma się zająć rewitalizacją i zagospodarowaniem kompleksu.

- Ma się ona zająć rewitalizacją i nadaniem kompleksowi przemysłowemu EC Czechnica funkcji gospodarczych, naukowych, społecznych i kulturalnych po jego wyłączeniu z eksploatacji. Powołana przez KOGENERACJĘ oraz Gminę Siechnice spółka jest przykładem innowacyjnego podejścia administarcji samorządowej oraz spółki Skarbu Państwa do kwestii zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Polsce - napisano w komunikacie PGE.

Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzyma wsparcie w wysokości 390 tys. zł. Jak powiedział cytowany w komunikacie Bartosz Kawa, prezes zarządu Siechnice Nowa Energia, "przyznane dofinansowanie wpłynie na obniżenie wydatków spółki z tytułu przyszłych prac związanych ze sporządzeniem ekspertyz i badań technicznych, konserwatorskich czy architektonicznych".

- Dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyczyni się również do tego, by zapobiec degradacji cennego zabytkowego kompleksu przemysłowego. Wierzymy, że ponad studwudziestoletnia infrastruktura zyska drugie życie i będzie służyć mieszkańcom, dając impuls do gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju tego miejsca - podkreślił Bartosz Kawa.

- Siechnicka elektrociepłownia ma bogatą historię - rolą PGE jest tutaj dopisać ciąg dalszy, po tym, gdy produkcja ciepła i energii elektrycznej zostanie przeniesiona do nowej jednostki wytwórczej - dodał cytowany w komunikacie Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

