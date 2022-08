Elektrociepłownia Pruszków na zielonej ścieżce

Trwają prace związane z dostosowaniem Elektrociepłowni Pruszków do wymogów dyrektywy MCP. Po ich zakończeniu znacznie zredukowana zostanie emisja produktów spalania do atmosfery. Ciepło wytwarzane EC Pruszków dociera do mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i sąsiednich miejscowości.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę w maju bieżącego roku, w EC Pruszków rozpoczęły się prace związane z budową kotłowni gazowo-olejowej o mocy 45 MWt.

Przewidywane zakończenie i pierwsze rozruchy kotłowni zaplanowano na okres styczeń-luty 2023 roku. Przekazanie do eksploatacji nastąpi wiosną 2023 roku.

Dyrektywa MCP (Medium Combustion Plants) z 25 listopada 2015 roku dotyczy ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę w maju bieżącego roku, w EC Pruszków rozpoczęły się prace związane z budową kotłowni gazowo-olejowej o mocy 45 MWt. Obecnie prowadzone są roboty ziemne oraz prace związane z dostosowaniem i adaptacją istniejącej infrastruktury zakładu.

Kotłownia będzie zasilana trzema jednostkami. Znajdą się tu dwa kotły olejowe o mocy 20 MWt i kocioł gazowo-olejowy o mocy 5MWt. Przewidywane zakończenie i pierwsze rozruchy kotłowni zaplanowano na okres styczeń-luty 2023 roku. Przekazanie do eksploatacji nastąpi wiosną 2023 roku.

Równolegle trwają prace projektowe w zakresie maszynowni silników gazowych. Zaplanowano tam instalację trzech urządzeń firmy Jenbacher o łącznej mocy 12 MWe / 12 MWt. Właśnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Budowa zaplanowana jest na rok 2023.

Wszystkie obiekty, które powstały przed tą datą, a zatem i EC Pruszków, muszą dostosować się do wymogów dyrektywy przed upływem jasno zdefiniowanych terminów. Termin zależy od nominalnej mocy cieplnej danego obiektu. Jako daty graniczne wyznaczono: 1 stycznia 2025 roku - dla instalacji o mocy większej niż 5 MW oraz 1 stycznia 2030 roku - dla instalacji o mocy nie mniejszej niż 1 MW i nie większej niż 5 MW.

Nowa kotłownia olejowo-gazowa oraz montaż silników gazowych nie zamykają etapu modernizacji pruszkowskiego zakładu. Trwa też przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę kotłowni biomasowej o mocy 35 MWt oraz dodatkowego silnika gazowego o mocy 4MWe/ 4MWt. Realizacja prac związanych z ich budową jest zaplanowana na lata 2025 -2027.

W trakcie poszczególnych etapów inwestycji nowe źródła będą zastępować stare kotły węglowe. Po zastąpieniu wyeksploatowanych jednostek produkcja ciepła w najstarszej elektrociepłowni należącej do PGNiG Termika odbywać się będzie z wykorzystaniem szerszej gamy paliw. Wtedy też EC Pruszków ma spełniać wszystkie wymagania konkluzji BAT (dyrektywy MCP) dla tego typu obiektów.

Dyrektywa MCP

Dyrektywa MCP (Medium Combustion Plants) z 25 listopada 2015 roku dotyczy ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Dyrektywa dotyczy podmiotów, które użytkują tzw. średnie obiekty spalania paliw, czyli kotły o mocy cieplnej od 1 MW do 50 MW. Mogą to być również nowe tzw. łączone średnie obiekty, w przypadku których całkowita nominalna moc cieplna wynosi nie mniej niż 50 MW.

Czytaj: Prawie 100 mln zł na modernizację Elektrociepłowni Pruszków

Dyrektywa różnicuje obiekty nowe i już istniejące. Jako nowe średnie obiekty spalania paliw określono instalacje powstałe po 19 grudnia 2018 roku. W tym przypadku wytyczne dyrektywy mają zastosowanie od pierwszego dnia działania instalacji.

PGNiG Termika z grupy kapitałowej PGNiG jest producentem ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji. Wytwarza 11 proc. produkowanego w Polsce ciepła sieciowego – do ponad 40 miejscowości (w tym aglomeracji warszawskiej i Górnego Śląska) oraz 2 proc. energii elektrycznej dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Zarządza m.in. drugą co do wielkości w Europie elektrociepłownią EC Siekierki.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym