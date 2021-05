Elektrociepłownia w Gorzowie coraz bliżej rezygnacji z węgla

W gorzowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła powstanie kotłownia szczytowo-rezerwowa o mocy maksymalnej 100 MWt. To kolejny krok, który pozwoli na całkowite wycofanie węgla z użycia w zakładzie - poinformowała w poniedziałek Agnieszka Dietrich z PGE Energia Ciepła.

Prace mają potrwać do listopada 2023 r. Jak zaznaczono w komunikacie, gorzowski oddział PGE Energia Ciepła stale inwestuje w swoje jednostki wytwórcze, aby spełniać najbardziej restrykcyjne normy środowiskowe. W ostatnich latach powstał tam m.in. jeden z najnowocześniejszych bloków gazowo-parowych w Polsce.

Z kolei w kwietniu br. ruszył przetarg na budowę kotłowni szczytowo-rezerwowej o mocy do 100 MWt, zasilanej paliwem gazowym oraz rezerwowo olejem. Budowa kotłowni jest ważnym elementem programu inwestycyjnego gorzowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Ta inwestycja pozwoli na całkowite wyłączenie z eksploatacji bloku węglowego do końca 2023 r.

"Wpłynie to pozytywnie nie tylko na jakość powietrza w mieście, ale także na poprawę efektywności wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła naszej elektrociepłowni" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. Wojciech Dobrak.

W ramach projektu powstanie m. in. budynek kotłowni, komin trójprzewodowy, stacja przygotowania gazu, dwa kotły oraz niezbędna infrastruktura, w tym rurociągi, zagospodarowanie terenu, a także instalacje elektryczne. Podstawowym paliwem ma być wysokometanowy gaz systemowy.

W przetargu zostanie wyłoniony wykonawca, który zaprojektuje oraz wybuduje cały obiekt w formule "pod klucz". Do podpisania umowy ma dojść w grudniu 2021 r. Prace potrwają niespełna dwa lata - do listopada 2023 r., kiedy to obiekt zostanie przekazany do eksploatacji.