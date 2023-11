Elektrociepłownie wypadną z systemu przez fotowoltaikę i wiatr

Już wkrótce praca elektrociepłowni latem może się nie opłacać, wszystko przez rosnące moce zainstalowane w fotowoltaice czy w wietrze, mówił w naszym podcaście "Gospodarka do słuchania" Marcin Staniszewski, prezes Tauron Ciepło.

Prognozowany przyrost nowych inwestycji w sektorze OZE może spowodować, że rola elektrociepłowni w miesiącach letnich będzie śladowa, mówił w naszym podcaście "Gospodarka do słuchania Marcin Staniszewski, prezes Tauron Ciepło.

- Kiedyś nasze elektrociepłownie, które były budowane 20-30 lat temu, miały wspierać krajowy system elektroenergetyczny. To działo się w myśl zasady, że źródło kogeneracyjne zimą produkowało ciepło w pełnym skojarzeniu, a latem - gdy było zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową - bloki pracowały i produkowały energię w kondensacji, ale jej koszt był przez to wyższy. Faktem jest to, że te bloki nigdy nie osiągały tak wysokich sprawności jak bloki konwencjonalne. Były jednak faktycznym wsparciem dla sieci. Przy coraz większej generacji OZE musimy się zastanowić, czy w przyszłości w okresach letnich nie będzie lepiej się zatrzymać i być w rezerwie - ocenił Marcin Staniszewski.

Tauron Ciepło "nie obraża" się na OZE, chce być częścią zielonej transformacji

Prezes firmy Tauron Ciepło zapewnia jednak, że w spółce „nie obrażają się na tę sytuację”. Jak dodaje, jest to naturalny proces rozwoju.

- Chcemy być częścią tej transformacji. Mamy np. projekt w Bielsku-Białej, gdzie planujemy wybudować farmę fotowoltaiczną, która będzie zabezpieczeniem na potrzeby własne bloku węglowego - mówił.

Spółka pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą zastąpić węgiel mniej emisyjnym gazem

Prezes spółki dodał, że w firmie Tauron Ciepło trwają prace, które zakładają zastąpienie węgla mniej emisyjnym gazem.

- Analizy idą w kierunku bloków gazowych - do końca tego roku pewnie będziemy aktualizować nasze plany. W dużych systemach najprościej jest wprowadzić jednostkę gazową. Choćby dlatego, że łatwo jest nią zarządzać - bardzo szybko wchodzi z mocą na odpowiedni poziom. Trzeba jednak pamiętać, że inwestycja w blok gazowo-parowy to 1-2 mld zł wydatku - wyjaśniał.

