Elektroniczna Platforma Sprzedaży – Enea Trade24 – innowacyjne narzędzie do zarządzania zakupem energii

Rynek energii elektrycznej cechuje się dużą dynamiką zmian, szczególnie w zakresie notowań cen energii. Dlatego coraz większą popularnością i zainteresowaniem klientów biznesowych cieszą się oferty indeksowane, oparte na notowaniach rynku hurtowego energii elektrycznej, pozwalają na aktywny dobór optymalnej oferty.

Enea wprowadziła i nieustannie rozwija sprzedaż energii również w takiej formule cenowej. Dodatkowo, mając na uwadze dynamikę zmian na rynku energii, jako profesjonalny partner biznesowy, chcąc sprostać wymaganiom ambitnych i świadomych klientów biznesowych, firma zaprojektowała od podstaw oraz udostępniła innowacyjne narzędzie - Enea Trade24, które wspiera proces obsługi kontraktów, umożliwiając zawieranie transakcji w oparciu o indeksy giełdowe.

Platforma Enea Trade24 skierowana jest do obecnych oraz nowych klientów biznesowych Enei z całej Polski. Użytkownicy otrzymują dostęp do platformy na podstawie umowy obejmującej sprzedaż energii elektrycznej. Narzędzie to ułatwi klientom realizację optymalnej strategii zakupu energii elektrycznej w oparciu o indeksy giełdowe.

– Zakup energii jest dziś integralną częścią prowadzenia biznesu. Obserwowana od dłuższego czasu zmienność na rynku energii wymaga od naszych klientów umiejętności zarządzania ryzykiem i optymalizacji zmiennych. Przed podjęciem decyzji o zakupie energii potrzebna jest analiza wielu czynników. Nasza najnowsza propozycja kierowana jest do firm, które cenią sobie nowoczesne i aktywne rozwiązania w biznesie. Platforma daje bowiem możliwości swobodnego podejmowania decyzji o zakupie energii w wybranym czasie, minimalizując ryzyko zakupu w niekorzystnym cenowo okresie. To krok w kierunku realizacji spójnej strategii zakupowej dla swojej firmy – wyjaśnia Magdalena Majchrzycka, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Grupie Kapitałowej.

Platforma Enea Trade24 jest dostępna on-line 24/7, w języku polskim i angielskim. Możliwość definiowania alertów sprawia, że kontraktujący nie przeoczy spadków cen na Towarowej Giełdzie Energii, a zamieszczane i codziennie aktualizowane wykresy notowań sprawią, że będzie on zawsze na bieżąco i w dowolnie wybranym momencie może podjąć decyzję zakupową. Na platformie klient będzie mógł w każdej chwili przejrzeć historyczną listę zrealizowanych transakcji oraz dokonać symulacji zakupu energii. Dzięki przeprowadzeniu symulacji oraz własnym powiadomieniom cenowym, przed finalnym dokonaniem zakupu, będzie mógł sprawdzić, jak wpłynie ona na kontrakt i na ostateczną cenę. Warto wspomnieć, że Enea Trade24 prezentuje również wyliczoną średnią cenę miesięczną na dany moment.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie: https://www.enea.pl/trade24.