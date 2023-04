Elektrotim z nową strategią. W planach energetyka jądrowa, OZE, wojsko i koleje

Elektrotim przedstawił strategię spółki na lata 2023-2025. Założono w niej wzrost rocznych przychodów do poziomu około 350-450 mln zł i zysku netto do co najmniej 10 mln zł rocznie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Elektrotim zakłada zwiększenie obecności w sektorach dystrybucji i przesyłu energii, energetyki jądrowej i odnawialnej.

Firma, która specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki, zaplanowała także większą obecność w sektorze obronnym oraz trakcji kolejowej i tramwajowej.

Po trzech kwartałach 2022 r. firma miała 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Rada nadzorcza Elektrotimu 31 marca 2023 r. zatwierdziła strategię spółki na lata 2023 -2025. W dokumencie założono zysk operacyjny (EBIT) na poziomie nie mniejszym niż 15 mln zł.

Dywidenda ma wynieść od 50 do 70 proc. jednostkowego zysku netto.

Wskaźnik długu finansowego netto do aktywów ma wynieść nie więcej niż 25 proc.

Spółka zakłada wzrost organiczny.

Wartość szkoleń na pracownika rocznie ma wynieść 2 tys. zł.

Założono uzyskanie certyfikatów uprawniających do udziału w budowie elektrowni jądrowych.

Smart grid oraz inwestycje w dystrybucji i przesyle energii

Działalność Elektrotimu podzielono na kilka obszarów i dla każdego z nich w strategii założono oddzielne cele.

W Pionie Dystrybucji zaplanowano ekspansję na rynku rozwiązań „Smart Grid” i wykorzystanie przyrostu tego rynku.

To także ekspansja w obszarze wysokich napięć - WN (110 kV). Tu zaplanowano realizację kontraktów w obszarze linii WN dla między innymi Tauron Dystrybucja, Enea, PGE, E.On Polska i Energa.

W planach jest także pozyskanie certyfikatów do budowy infrastruktury dla elektrowni jądrowej oraz realizacja kontraktów dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Założono również ekspansję w obszarze najwyższych napięć NN i realizację kontraktów dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Spółka stawia także na obecność w projektach powiązanych z OZE i stworzenie kompetencji doradztwa przetargowego dla OZE.

Kolejny obszar to Pion Utrzymania. Tutaj w planach jest rozwój usług komunalnych na Dolnym Śląsku w Pasie Kłodzkim. Rozwój Zakładu Sieci Komunalnych przez zwiększenie zasobów osobowych oraz rozszerzenie działalności o pas Polkowice - Legnica - Wałbrzych - Kłodzko.

Elektrotim zakłada również rozszerzenie oferty o magazyny energii oraz infrastrukturę elektromobilności. Spółka oferuje magazyny energii, m.in. w zakresie zasilania linii tramwajowych, planuje również rozszerzenie oferty o stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Udział w modernizacji polskiej armii oraz sektor przemysłowy

Obszar następny to Pion Specjalny. Tutaj zaplanowano udział w dużych kontraktach wojskowych. Zdaniem spółki systematyczna modernizacja polskiej armii i przyśpieszone inwestycje w tym zakresie tworzą korzystne uwarunkowania wzrostu przychodów.

Celem jest ponadto rozwój produktów informatycznych. Firma opracowuje rozwiązania informatyczne uzupełniające system ZEW.SMS w zakresie zarządzania materiałami wideo oraz tworzeniu na ich podstawie zaawansowanych analityk obrazów.

Kolejny obszar to Pion Przemysłu i Wytwarzania. W tym segmencie zaplanowano usługi projektowe i doradcze. To rozszerzenie działalności o usługi projektowania w zakresie rozdzielnic, świadczenie usług optymalizacji kosztów inżynieryjnych oraz audytorskich.

Założono także rozwój teletechnika i BMS (system zarządzania budynkiem). To rozszerzenie działalności Pionu o funkcje integratora rozwiązań systemów teletechnicznych, systemów bezpieczeństwa.

Celem jest również produkcja zespołów prostownikowych. Realizacja inicjatywy poprzez uruchomienie produkcji dla Pionu Trakcji pozwoli na zwiększenie marży.

Ostatnie zadanie w tym obszarze to pozyskanie certyfikatów do budowy infrastruktury dla elektrowni jądrowej.

Kolej i tramwaje oraz opcje strategiczne i skup akcji własnych

Następny obszar to Pion Trakcji. Na rynku kolejowym założono udział w budowie oraz modernizacji podstacji w ramach programu „MUZa” realizowanego przez PKP Energetykę.

Na rynku trakcyjnym w ramach transportu miejskiego zaplanowano udział w modernizacji oraz budowie podstacji w ramach inwestycji samorządów terytorialnych.

Zaplanowano także realizację inwestycji związanych z instalacją magazynów energii w ramach infrastruktury kolejowej oraz transportu miejskiego.

W segmencie wykonawstwa awaryjnego zaplanowano powołanie zespołu w celu poszerzenia oferty dla klientów.

W horyzoncie obowiązywania strategii, czyli w latach 2023-2025, spółka dopuszcza takie działania jak realizację skupu akcji własnych, wdrożenie programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej opartego o instrumenty finansowe a także zakończenie, rozszerzenie lub kontynuację procesu przeglądu opcji strategicznych. Jak zaznaczono, te wydarzenia mogą nastąpić, ale nie muszą.

Elektrotim to spółka specjalizująca się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki.

Po trzech kwartałach 2022 r. firma miała 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 271,86 mln zł w porównaniu ze 186,65 mln zł rok wcześniej.

Siedziba Elektrotimu znajduje się we Wrocławiu, a akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.