Elektrowni atomowej jeszcze nie ma, a gmina już na niej zarabia

Polskie Elektrownie Jądrowe czekają obecnie na wydanie decyzji zasadniczej, która da zielone światło budowie przyszłej elektrowni atomowej w Polsce.

Niemcy w ramach konsultacji transgranicznych nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń w sprawie budowy przyszłej elektrowni jądrowej w Polsce.

Wyzwania stojące przed polskim sektorem atomowym stanowiły ważny temat dyskusji w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w którym udział brał Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

W jakim stopniu decyzja zasadnicza da zielone światło budowie elektrowni jądrowej ?

- Wniosek o wydanie decyzji zasadniczej złożyliśmy 13 kwietnia br., zaraz po wejściu w życie tzw. znowelizowanej specustawy jądrowej, jako pierwsza w kraju spółka realizująca projekty jądrowe. Ustawowo Minister Klimatu i Środowiska ma na wydanie decyzji zasadniczej 90 dni, okres ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu w związku z koniecznością uzyskania wcześniej opinii szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Decyzja zasadnicza formalnie potwierdzi, że planowana przez spółkę inwestycja jest zgodna z interesem publicznym, w tym z polityką rządu i polityką energetyczną kraju. To ważny z punktu widzenia prowadzenia procesu inwestycyjnego etap, który umożliwi nam ubieganie się o uzyskanie kolejnych zgód administracyjnych, w tym pozwoli na złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, co, mamy nadzieję, nastąpi jeszcze w tym roku.

Na jakim etapie są konsultacje transgraniczne w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce?

- Konsultacje transgraniczne prowadzone w ramach procedury środowiskowej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ - red.) są na bardzo zaawansowanym etapie. Zgodnie z informacją przekazaną przez GDOŚ w tej chwili zamknęliśmy 7 postępowań z państwami, tzw. stronami narażonymi.

Z naszej perspektywy bardzo ważne było spotkanie ze stroną niemiecką, które zakończyło się 17 kwietnia br. Podczas spotkania eksperckiego w Warszawie odpowiadaliśmy na pytania przedstawicieli Niemiec i wyjaśnialiśmy wszelkie wątpliwości związane z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko. Przewidziane na dwa dni spotkanie zakończyło się pierwszego dnia uzgodnieniem kierunku treści protokołu końcowego.

Niemcy to ważny i bardzo wymagający partner Polski, dlatego też cieszymy się, że skutkiem naszych starań, ogromnej pracy ekspertów PEJ, zarówno na etapie przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, jak i na etapie spotkań w ramach procedury transgranicznej, a także dzięki profesjonalizmowi organów i instytucji zaangażowanych w konsultacje, zamknęliśmy to spotkanie sukcesem. Strona niemiecka przyznała, że nie ma więcej pytań i że wszelkie wątpliwości zostały rozwiane.

W najbliższym czasie czekają nas również konsultacje w formie spotkań bilateralnych z Austrią oraz Danią. Wierzę, że będą one przebiegały w podobnym, bardzo merytorycznym formacie, jak te ze stroną niemiecką.

Gmina Choczewo na przyszłej elektrowni atomowej zarobiła już 5 mln złotych

Jaka jest rola II edycji Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych w umacnianiu współpracy z podmiotami w regionie budowy przyszłej elektrowni jądrowej?

- Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych jest istotnym elementem polityki spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako odpowiedzialny inwestor i przyszły sąsiad prowadzimy od lat dialog i działania informacyjne, a także czujemy się częścią lokalnej społeczności, na terenie planowanej inwestycji. Dlatego od lat konsekwentnie działamy w regionie.

Podobne programy, o nieco innej nazwie, funkcjonowały w gminach lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) od 2015 roku i na przestrzeni lat spółka na różnego rodzaju inicjatywy społeczne przeznaczyła blisko 15 mln zł, m.in. na finansowanie lub dofinansowanie istotnych dla mieszkańców projektów z zakresu aktywności edukacyjno-informacyjnych związanych z energetyką jądrową, działań związanych z rynkiem pracy, wsparciem rozwoju zawodowego czy też realizacją gminnych projektów infrastrukturalnych.

Sama gmina Choczewo, na terenie której znajduje się wskazana przez Polskie Elektrownie Jądrowe preferowana lokalizacja - „Lubiatowo-Kopalino”, w ciągu 8 lat otrzymała w ramach Programu ok. 5 mln zł. Pod koniec marca br. ruszyła kolejna edycja Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych, a spółka planuje przeznaczyć na wsparcie projektów lokalnych kolejne 2,3 mln zł.

Jakie znaczenie dla przyszłości projektu ma utworzenie konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel dla powodzenia projektu ?

- Obecnie, w związku z intensyfikacją działań i tempa, w jakim realizujemy tę strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycję, trwają bardzo zaawansowane rozmowy dotyczące współpracy ze stroną amerykańską. Spółka chciałaby realizować ten projekt w formie zakładającej zawarcie umowy konsorcjum pomiędzy firmami Westinghouse oraz Bechtel. W tym momencie jest to preferowany przez nas model. Nasz zespół negocjacyjny prowadzi z przedstawicielami Westinghouse

i Bechtel rozmowy dotyczące zawarcia Memorandum of Understanding. Mamy nadzieję, że to porozumienie uda się osiągnąć w najbliższym czasie.

Na tym etapie wypracowane zostaną ogólne ramy dotyczące zasad konsorcjum pomiędzy tymi dwoma podmiotami, co pozwoli zrobić następny, bardzo istotny, krok. Priorytetem z punktu widzenia obszaru biznesowego w 2023 roku pozostaje zawarcie ze stroną amerykańską, właśnie w formule konsorcjum, umowy na usługi inżynieryjne (Engineering Services Contract – ESC - red.). Chcemy tę umowę podpisać jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej w III kwartale. Umowa ESC w swoim zakresie obejmie konkretne prace projektowe, w tym przygotowanie projektu koncepcyjnego elektrowni na Pomorzu.

Preferowany przez nas model konsorcjum jest optymalny z punktu widzenia efektywności, zarówno odnośnie czasu realizacji poszczególnych etapów inwestycji, kosztów, jak i powodzenia całego projektu. Warto zauważyć, że tandem Westinghouse-Bechtel z sukcesem zrealizował dwa bloki 3 i 4