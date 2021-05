Elektrowni jądrowej nie mamy. Ale reaktor w Polsce działa i to z sukcesami

Od przynajmniej kilkunastu lat toczą się dyskusje nad budową elektrowni jądrowych w Polsce. Mało kto jednak wie, że już od 1958 r. w Polsce działają reaktory jądrowe. Obecnie w Polsce działa jeden reaktor, którzy wykorzystywany jest m.in. do rozwoju medycyny.

Pierwszy polski reaktor jądrowy

Autorska koncepcja

Szerokie zastosowanie

Proces likwidacji rozpoczęto w 1997 roku. Do 2002 roku usunięto paliwo jądrowe i substancje wysokoaktywne oraz zdemontowano konstrukcję. Dziś hala reaktora EWA znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych sąsiadującym z NCBJ.Kompetencje zdobyte przy reaktorze EWA umożliwiły wybudowanie pierwszego polskiego reaktora Maria. Budowę rektora rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 1974 w ówczesnym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) w Świerku pod Warszawą.Prace nad zaprojektowaniem całkowicie polskiego reaktora badawczego o mocy znacznie większej od Ewy trwały w Instytucie Badań Jądrowych (dzisiejsze NCBJ) już od 1960 roku.Obejmowały one pełen kompleks zagadnień - od fizyki rdzenia i obliczania optymalnych parametrów wiązek neutronowych wyprowadzanych z reaktora dla doświadczeń fizycznych, poprzez ocenę mikroskopowych rozkładów strumieni neutronów rdzeniu i uwzględnienie wpływu napromieniowywanych materiałów, poprzez obliczenia hydrodynamiczne, wymiany ciepła i obliczenia osłon.Koncepcja rdzenia i reflektora zmieniała się w toku projektowania. Ostatecznie podjęto decyzję o budowie reaktora z paliwem zamkniętym w kanałach paliwowych z osobnym obiegiem chłodzenia, co dawało możliwość podniesienia obciążeń cieplnych i strumieni neutronów. Dodatkową korzyścią z punktu widzenia bezpieczeństwa było to, że ściany kanałów paliwowych tworzyły barierę powstrzymującą uwolnienia produktów rozszczepienia poza reaktor.By uprościć konstrukcję i uniknąć problemów związanych z gospodarką ciężką wodą, zrezygnowano z reflektora ciężkowodnego. Zamiast tego wybudowano kanały poziome do wyprowadzenia wiązek neutronów poprzez reflektor berylowy.Dzięki temu reaktor Maria może poszczycić się dużą mocą 30 MW oraz wysokim strumieniem neutronów termicznych 4*1014 neutronów/s*cm² i neutronów prędkich 2*1014 neutronów/s*cm² w rdzeniu.Polscy naukowcy są również autorami doświadczeń m.in. z paliwem jądrowym, układów sterowania i zabezpieczeń reaktora (m.in. układ wykrywania nieszczelności elementów paliwowych).Obecnie reaktor Maria wykorzystywany jest do m.in. do napromieniowań materiałów tarczowych do produkcji radioizotopów stosowanych w medycynie i badań materiałowych i technologicznych. Reaktor jest wykorzystywany również do neutronowego domieszkowania materiałów półprzewodnikowych, neutronowej modyfikacji materiałów i badań fizycznych i neutronograficznych.Obiekt służy również do wykorzystania wiązek neutronów dla celów medycznych oraz celów szkoleniowych w zakresie fizyki i techniki reaktorowej.