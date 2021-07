Elektrowni Turów przywraca do pracy najnowszy blok po przestoju

Najnowszy blok Elektrowni Turów, po zaplanowanym postoju wróci o północy do normalnej pracy - oznajmił 23 lipca w Sejmie wiceminister aktywów Artur Soboń. Przyznał jednocześnie, że zakres prac w czasie postoju był większy niż planowano.

Odpowiadając na pytania posłów Artur Soboń oświadczył, że postój nowego bloku o mocy 496 MW na węgiel brunatny, który rozpoczął się 19 czerwca po miesiącu eksploatacji, nie był związany ani z awarią, ani z problemami.

Był zaplanowany i uzgodniony z wykonawcą jeszcze przed przyjęciem bloku do eksploatacji - oświadczył Soboń. Jak dodał wiceminister, w trakcie tego postoju okazało się, że prace należy rozszerzyć "o prace przy elektrofiltrze oraz przy młynach węglowych".

Zaznaczył, że prace zostały już zakończone i w piątek, o godz. 23.59 blok ponownie zostanie włączony do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Soboń dodał, że gdyby okazało się, że w okresie gwarancji będą potrzebne jakieś prace wymagające postoju skutkującego przekroczeniem wskaźnika gwarantowanej dyspozycyjności bloku, to okres gwarancji zostanie odpowiednio wydłużony, bez konieczności aneksowania kontraktu.

Uruchomiony w maju nowy blok zbudowało konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex SA oraz Técnicas Reunidas SA. Właściciel elektrowni - PGE - ogłosił wcześniej, że ustalenia co do postoju zostały zawarte w kontrakcie podpisanym 14 maja 2021 r.



Nowy blok energetyczny ma przestój w pracy od 19 czerwca. Pierwotnie prace remontowe miały potrwać do 9 lipca, przedłużono je do 23 lipca. Sprawa była przyczynkiem do licznych domysłów odnośnie prawidłowości wykonania bloku.



Inwestycja w Turowie była ostatnim projektem budowy bloku energetycznego opalanego paliwem węglowym w grupie PGE. Blok w Turowie jest najnowocześniejszą jednostką wśród aktywów planowanego nowego podmiotu, który będzie skupiał krajowe aktywa węglowe.



Nowy blok spełnia surowe normy ochrony środowiska. Emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi wcześniej blokami nr 8, 9 i 10 jest prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie. Nowa jednostka jest przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku i zakładają wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii.