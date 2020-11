Elektrownia atomowa powinna powstać w Bełchatowie. Z Europejczykami

- Myślę, że będzie bardzo trudno przekonywać Francuzów i Niemców, by nam pomogli sfinansować elektrownię atomową, jeżeli będzie ona w całości amerykańska. Ćwiczyliśmy to już przy samolotach, zapomnieliśmy o tym i teraz wracamy do tego samego „jeziorka”. Jak dołożymy teraz problemy Unii po pandemii, nasze kłopoty z praworządnością, to ta dyskusja o finansach robi się taką kostką Rubika - mówi Andrzej Mierzwa, doradca gospodarczy Instytutu Strategia 2050 ruchu Szymona Hołowni.

Wspierać Nord Stream 2...

Doradca gospodarczy Instytutu Strategia 2050 ruchu Szymona Hołowni w rozmowie z WNP.PL mówi też o wątpliwościach przy częściowym przestawianiu polskiej energetyki na gaz ziemny.- Dzisiaj wiemy o śladzie dwutlenku węgla. Cała koncentracja wokół walki o klimat skupia się na ograniczeniu powstawania CO2. Nikt jeszcze natomiast oficjalnie nie mierzy śladu metanu. Gdybyśmy zaczęli go mierzyć, to by się okazało, że Nord Stream 2 to jest najbardziej nieekologiczny projekt w tej części świata - i z tego względu powinno się go zatrzymać - tłumaczy Andrzej Mierzwa.Zapytany czy z pewnego punktu widzenia Polsce powinno zależeć na wspieraniu wszystkich inwestycji w gaz ziemny w Europie, w tym może i Nord Stream 2, doradca Szymona Hołowni wskazuje, że tego typu decyzje gospodarcze powinniśmy podejmować wspólnie z partnerami europejskimi, bo to Bruksela zapewnia nam dostęp do finansowania, do rynku. Dlatego musimy negocjować razem z Brukselą globalne porozumienia gospodarcze. To nasz wspólny interes.