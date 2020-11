Elektrownia atomowa powinna powstać w Bełchatowie. Z Francuzami

- Myślę, że będzie bardzo trudno przekonywać Francuzów i Niemców, by nam pomogli sfinansować elektrownię atomową, jeżeli będzie ona w całości amerykańska. Ćwiczyliśmy to już przy samolotach, zapomnieliśmy o tym i teraz wracamy do tego samego „jeziorka”. Jak dołożymy teraz problemy Unii po pandemii, nasze kłopoty z praworządnością, to ta dyskusja o finansach robi się taką kostką Rubika - mówi Andrzej Mierzwa, doradca gospodarczy Instytutu Strategia 2050 ruchu Szymona Hołowni.

Pod koniec października br. zawarto polsko-amerykańską międzyrządową umowę o współpracy między rządami w celu rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce. Amerykański Departament Energii określił umowę jako „historyczną”.

Zdaniem głównego ekonomisty ruchu Szymona Hołowni łatwiej byłoby skorzystać z europejskiej wiedzy i doświadczenia.

Z Andrzejem Mierzwą rozmawiamy również o zamykaniu kopalń i o tym, dlaczego Polska powinna wspierać Nord Stream 2.

Zielona zmiana

Wspierać Nord Stream 2...