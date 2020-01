Elektrownia Bełchatów świętuje 45-lecie

W tym roku Elektrownia Bełchatów należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z grupy PGE obchodzi jubileusz 45-lecia. Przez ten czas była i nadal jest najważniejszym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej. Paliwo do produkcji prądu w Elektrowni Bełchatów dostarcza pobliska Kopalnia Bełchatów, która w tym roku również obchodzi 45. urodziny.

Elektrownia Bełchatów jest wytwórcą ok. 22 proc. energii elektrycznej w naszym kraju.

Wytwarza ją 12 bloków energetycznych, w tym najnowocześniejsza jednostka opalana węglem brunatnym w Polsce o mocy 858 MW.



Bełchatów jest też na czele listy największych emitentów CO2 w Unii Europejskiej.



Położona w centrum kraju Elektrownia Bełchatów od końca lat 90. XX w. jest wytwórcą ok. 22 proc. energii elektrycznej w Polsce. Oznacza to, że co piąta kilowatogodzina zużywana przez polskiego odbiorcę pochodzi z bełchatowskiej elektrowni. Obecna moc osiągalna elektrowni wynosi 5102 MW.



- Dzięki zrealizowanym i prowadzonym działaniom inwestycyjnym oraz modernizacjom bełchatowski kompleks spełnia wszystkie normy dotyczące emisji i jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni na świecie - wskazuje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.



- Jesteśmy gotowi do kolejnych wyzwań, które prowadzą do nowoczesnej i niskoemisyjnej gospodarki. Nasza wysoka pozycja na krajowym rynku energii, to zasługa całych pokoleń energetyków, także tych z elektrowni w Bełchatowie - mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.



Energię elektryczną wytwarza obecnie 12 bloków energetycznych, na czele z największą i najnowocześniejszą jednostką opalaną węglem brunatnym w Polsce o mocy 858 MW i sprawności brutto ok. 42 proc. Elektrownia Bełchatów przez cały okres swojej działalności generuje energię elektryczną spełniając obowiązujące normy środowiskowe. To właśnie w Bełchatowie uruchomiono w 1994 roku pierwszą w Polsce instalację odsiarczania spalin a łącznie na inwestycje proekologicznie przeznaczonych zostało ok. 9 mld zł.



Jak informuje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, począwszy od lat 90. do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów emisja dwutlenku siarki zredukowana została o ponad 89 proc., tlenków azotu o 45 proc., a pyłów o 97 proc. Bełchatowska elektrownia pozostaje największą w Europie elektrownią konwencjonalną opalaną węglem brunatnym.



Czytaj też: PGE zbuduje farmę fotowoltaiczną w pobliżu Elektrowni Bełchatów



- Czterdzieści pięć lat obecności na gospodarczej mapie Polski jako krajowy lider wytwarzania energii elektrycznej w czasach ogromnej dynamiki procesów ekonomicznych i społecznych, zasługuje na uznanie. Bełchatowska elektrownia jest ważną częścią polskiej gospodarki, a dla regionu synonimem dynamicznego rozwoju - mówi Robert Ostrowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.



Podczas uroczystości dyrektor Elektrowni Bełchatów Andrzej Legeżyński wraz z prezesami Ryszardem Wasiłkiem i Robertem Ostrowskim wręczyli dziesięciu zasłużonym pracownikom Elektrowni Bełchatów pamiątkowe statuetki z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia zakładu.



Jubileusz nie odsuwa pytania o przyszłość największej elektrowni w Polsce, ale też największego emitenta CO2 w Unii Europejskiej.



Scenariusze dla Bełchatowa opracowała firma doradcza Enervis. Jak wylicza w swoim raporcie, szybsze odejście od spalania węgla brunatnego w Bełchatowie przyniesie korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Pozwoli też zaoszczędzić Polsce 4 mld euro.