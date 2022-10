Elektrownia czeskiego miliardera zarobiła miliony dzięki wysokim cenom prądu

Elektrownia Ballylumford kontrolowana przez czeskiego miliardera i właściciela klubu piłkarskiego AC Sparta Praga Daniela Křetínskiego zarobiła w zeszłym roku 7,2 mln euro dzięki wysokim cenom energii – podaje irishtimes.com.

EP Ballylumford Ltd jest właścicielem elektrowni gazowej o mocy 708 megawatów zlokalizowanej w Larne na terenie Irlandii Północnej.



Firma jest częścią europejskiego przedsiębiorstwa Energeticky a Prumyslovy Holdings (EPH) o wartości 25 mld euro, które w 94 proc. należy do czeskiego miliardera Daniela Křetínskiego.

EPH jest również właścicielem elektrowni Kilroot, ma ponadto większościowy pakiet udziałów w Tynagh Energy w Galway, co czyni holding największym producentem energii w Irlandii Północnej.

Wzrost cen gazu znacznie zwiększył przychody z energii elektrycznej

Dane przedstawione przez EP Ballylumford pokazują, że w ubiegłym roku zysk po opodatkowaniu wyniósł 6,3 mln funtów (7,2 mln euro), wobec 1 mln funtów w 2020 roku (1,14 mln euro) – informuje irishtimes.com.

Sprzedaż w 2021 roku wzrosła o ok. 3,5 raza, do 258,75 mln funtów, z 72,8 mln funtów rok wcześniej. W raporcie finansowym firma napisała, że wzrost cen gazu zwiększył przychody z energii elektrycznej, zwróciła jednak uwagę, że koszty sprzedaży wzrosły w podobnym tempie. W zeszłym roku zwiększyły się one do 246,1 mln funtów, z 65,2 mln funtów w 2020 roku.

EP Ballylumford czerpie przychody z transakcji zakupu energii, a także z obrotu energią elektryczną na jednolitym rynku irlandzkim oraz z opłat za moc płaconych elektrowni za dostęp do wytwarzania i dostarczania energii.

Dane pokazują, że poprawiła się w zeszłym roku wydajność zakładu, co zmniejszyło liczbę przestojów, zwiększyło płatności za wydajność i marżę brutto do 12,6 mln funtów, z 7 mln funtów w 2020 roku.

Jednorazowa opłata w wysokości 7 mln funtów, wynikająca ze zmiany zasad rachunkowości w 2020 roku, uderzyła w rentowność firmy w tym roku.

Energeticky a Prumyslovy Holding posiada liczne biznesy energetyczne

Ballylumford i Kilroot zakupione zostały od amerykańskiej grupy AES, a 80 proc. Tynagh od GE Energy i tureckiego holdingu Gama, które posiadały po 40 proc. udziałów.

Energeticky a Prumyslovy Holding ma biznesy energetyczne w Czechach, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Słowacji i na Węgrzech. Grupa ma aktywa o wartości ponad 25 mld euro i roczną sprzedaż na poziomie 19 mld euro.

Daniel Křetínský oprócz tego, że jest głównym udziałowcem EPH, ma udziały w angielskim klubie piłkarskim West Ham United i jest właścicielem czeskiego klubu AC Sparta Praga, jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w kraju - przypomina irishtimes.com.

