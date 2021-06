Elektrownia i kopalnia Turów to największy pracodawca w regionie. I największy dostawca wody pitnej

Kopalnia i elektrownia Turów, wraz ze spółkami zależnymi, bezpośrednio dają zatrudnienie ok. 5 tys. osób. To największy pracodawca w regionie. Dodatkowo, elektrownia jest głównym dostawcą wody pitnej do Bogatyni - mówi Wojciech Dobrołowicz, burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.

Turystyka w planach

Czeska ofensywa

- Jesteśmy członkiem dwóch certyfikowanych klastrów energii odnawialnej, stawiamy na rozwój fotowoltaiki oraz farm wiatrowych. Bierzemy aktywny udział w rozmowach na temat transformacji energetycznej z urzędem marszałkowskim. Przedstawiamy swoje propozycje, opiniujemy akty. Planujemy i realizujemy też inwestycje we własnym zakresie. Najnowsza to wymiana oświetlenia na ledowe w gminie. Planujemy też instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - informuje Wojciech Dobrołowicz.Zapewnia, że trwają starania nad pozyskaniem innych pracodawców do regionu.- Dlatego podjęliśmy decyzję o stworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej. Prowadzimy już rozmowy z Kamiennogórską SSE w tej sprawie, nasza miałaby by być jej podstrefą. Mamy już wytyczone kilkanaście hektarów z przeznaczeniem na ten cel, są one na styku granic Polski, Niemiec i Czech - wskazuje Wojciech Dobrołowicz.Został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego na potrzeby inwestycji. W planach jest także stworzenie inkubatora przedsiębiorczości.Pomysłem na rozwój regionu ma być także turystyka.- Uważamy, że to idealne miejsce dla wypadów turystycznych do dwóch sąsiednich krajów, szczególnie że ceny noclegów są niższe w Polsce niż w Niemczech czy Czechach. Dlatego zakładamy rozwój bazy noclegowej. Mamy tu unikatową architekturę łużycką – krainę domów przysłupowych, która powinna stać się marka turystyczną - deklaruje Wojciech Dobrołowicz.Miasto dąży też do stworzenia na naszym terenie połączenia kolejowego. Na razie region z pozostałą częścią Polski łączy tylko jedna droga a to za mało, by myśleć o rozwoju. Wykluczenie komunikacyjne jest obecnie poważną przeszkodą w rozwoju strefy dla przedsiębiorców i turystyki.W lutym 2021 r. czeskie władze skierowały sprawę związaną z kopalnią Turów do TSUE. Ich zdaniem rozbudowa kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie Liberca.W maju unijny sąd, w ramach środka zapobiegawczego, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. Decyzję TSUE premier Mateusz Morawiecki określił jako bezprecedensową i sprzeczną z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE. Polski rząd oświadczył jednocześnie, że wydobycie w kopalni Turów nie zostanie wstrzymane i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską.Pod koniec maja szef polskiego rządu, po rozmowach z premierem Czech Andrejem Babiszem w Brukseli w czasie szczytu UE, poinformował, że obie strony są bliskie porozumienia, w wyniku którego Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek z TSUE.Z kolei Babisz zapowiedział wówczas, że rząd czeski nie wycofa skargi z TSUE, dopóki nie zostanie podpisana umowa z Polską. Później poinformowano, że rząd Czech będzie wnioskować o 5 mln euro kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez Polskę postanowienia TSUE. Dwa dni później Komisja Europejska zdecydowała o dołączeniu jako strona do pozwu Czech przeciwko Polsce.- Myślę, że uda się doprowadzić do porozumienia z Czechami w sprawie Turowa, ale nie przewiduję, aby to nastąpiło bardzo szybko – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin 22 czerwca 2021 r.