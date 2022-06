Elektrownia jądrowa w Polsce. Koreańczycy już się szykują

Jeżeli koreańska oferta na dostawę technologii dla elektrowni jądrowej zostanie wybrana, to Doosan w Polsce jest gotowy wybudować fabrykę komponentów dla elektrowni - zapowiada Ji Seok Lee z Doosan Enerbility. Jednocześnie grupa Doosan rozważa sprzedaż spółki Doosan Babckock, do której należy zakład w Rybniku.

Doosan Enerbility - spółka znana wcześniej jako Doosan Heavy Industries & Construction - zajmuje się produkcją m.in. zbiorników reaktora, układów chłodzenia reaktora, generatorów pary i turbin.

Koreańska oferta, przedstawiona polskiemu rządowi, zakłada budowę 6 reaktorów o łącznej mocy 8400 MW.

Doosan rozważa sprzedaż jednej ze swoich spółek zależnych: Doosan Babcock, do której należy zakład w Rybniku, zatrudniający blisko 600 pracowników.

Doosan Enerbility to spółka wchodząca w skład grupy Doosan i jeden z najważniejszych ogniw w koreańskim łańcuchu dostaw dla budowy elektrowni jądrowych.

Zajmuje się produkcją m.in. zbiorników reaktora, układów chłodzenia reaktora, generatorów pary, turbin i pomp wykorzystywanych do chłodzenie reaktora.

Do fabryki trzeba współpracy

Oferta Doosan to znaczący wkład w ofertę grupy KHNP z Korei Południowej, która w Polsce chce zbudować 6 reaktorów APR 1400 o łącznej mocy 8400 MW. Oficjalnie ofertę złożono w kwietniu 2022 r.

Przedstawiciele Doosan zapewniają, że jeśli koreańska oferta zostanie wybrana, to rozważą budowę swoich fabryk w Polsce.

- Chcemy zmaksymalizować udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowych. Dlatego nie wykluczamy budowy fabryki w Polsce, ale musimy pamiętać, że to zabiera dużo czasu i kosztuje dużo pieniędzy. Liczymy tutaj na współpracę ze strony polskiego rządu - powiedział polskim dziennikarzom Ji Seok Lee z Doosan Enerbility.

Udział polskiego przemysłu

Pierwszy blok jądrowy w Polsce ma być gotowy w 2033 r. Jak podkreśla Ji Seok Lee w tak krótkim terminie nie da się zbudować fabryki, gdzie produkowane są elementy, które zostałyby użyte w pierwszym reaktorze. Dlatego w części budowy pierwszego bloku jądrowego, za którą będzie odpowiedzialny Doosan, udział polskiego przemysłu będzie na poziomie ok. 5-10 proc. - ocenia Ji Seok Lee.

W przypadku kolejnych reaktorów ten udział będzie rósł, aby ostatecznie osiągnąć 50 proc.

Przypomnijmy, że ostatni z planowanych przez Polskę 6 reaktorów miałby zostać uruchomiony w 2043 r., jest więc sporo czasu na budowę zakładu produkcyjnego.

Grupa Dooan już nawiązała współpracę z kilkoma polskimi firmami, które mogą uczestniczyć w budowie elektrowni jądrowej. Są to Elektrobudowa i Remak-Energomontaż (obie to spółki z grupy Zarmen), Energoprojekt Katowice, Polimex Mostostal, Budimex i Chemar (spółka z branży odlewniczej).

Zdaniem KHNP, udział polskich firm w pracach przy budowie pierwszego bloku jądrowego może wynieść ok. 40 proc., w przypadku ostatniego bloku ten udział może wzrosnąć do ok. 70 proc.

Doosan Enerbility to spółka znana wcześniej jako Doosan Heavy Industries & Construction. W marcu 2022 r. poinformowano o zmianie nazwy, nowa nazwa Doosan Enerbility powstała z połączenia słów „energia” i „zrównoważony rozwój" w języku angielskim.

Oprócz sektora energetyki jądrowej grupa działa w branży energetyki gazowej, w sektorze wodoru i morskiej energetyki wiatrowej. Spółka zaangażowała się także w rozwój małych reaktorów jądrowych (SMR).

Zakład w Rybniku

Grupa Doosan rozważa sprzedaż jednej ze swoich spółek zależnych: Doosan Babcock, wielobranżowej spółki serwisowej z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

- Rozważamy sprzedaż całej grupy Doosan Babcock. Obecnie trwają analizy w tej sprawie, ostateczna decyzja powinna zapaść do końca 2022 r. Nawet jeżeli Doosan Babcock zostanie sprzedany, to będzie uczestniczył w polskim projekcie jądrowym - odpowiada na pytanie WNP.PL Ji Seok Lee.

Doosan Heavy Industries kupił Doosan Babcock w 2007 r., wówczas spółka nosiła nazwę Mitsui Babcock.

Do brytyjskiej spółki należy także Doosan Babcock Energy Polska z siedzibą w Rybniku, która jest firmą specjalizującą się w realizacji prac serwisowych, remontowych, modernizacyjnych oraz montażowych i działa głównie w sektorze energetycznym i cementowym. Polska spółka zatrudnia blisko 600 pracowników.

Spalarnia odpadów w Olsztynie

Obecnie najważniejszą inwestycją, w którą zaangażowana jest grupa Doosan w Polsce jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie.

Instalacja będzie wyposażona w turbozespół o mocy 12 MW elektrycznych i ok. 27 MW termicznych. W skład obiektu będzie wchodził budynek waloryzacji żużla, ze stacją uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków technologicznych. To klasyczny obiekt instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Instalacja będzie wyposażona w jedną nitkę spalania, jeden kocioł rusztowy z rusztem chłodzonym wodą. Przepustowość instalacji wyniesie ok. 110 tys. ton paliwa RDF rocznie. Wartość kaloryczna paliwa będzie na poziomie pomiędzy 9 a 15 MJ/kg, to nie będzie więc klasyczne paliwo z odpadów, jak w przypadku poprzednich obiektów tego typu, które budowano w Polsce.

Rozruch instalacji planowany jest od wczesnej wiosny 2023 r. a przekazanie instalacji do eksploatacji zaplanowano na lipiec 2023 r.

Łączny plan finansowania projektu sięga około 957 mln zł.

Korea, USA i Polska

Dotychczas Doosan wyprodukował 34 zbiorniki reaktorów i 124 generatory pary. Obecnie w fabryce powstają elementy dla budowany w Korei bloków Shin-Kori 5 i 6. W przeszłości wyprodukował reaktory i wytwornice pary reaktorów AP1000 produkcji Westinghouse, które były budowane w Chinach i USA. W przypadku Chin Doosan przekazał także technologię produkcji chińskim firmom.

- Dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych dostarczamy to co jest zamówione na czas i w założonym budżecie. W przypadku projektów AP1000 w USA nasze elementy także dostarczyliśmy na czas i mieszcząc się w budżecie. Budowy te doznały opóźnień z powodu kłopotów w fazie budowy przez amerykańskie firmy - zaznaczył Lee Ji Seok.

Z amerykańskich projektów Westinghouse budowa dwóch reaktorów AP1000 w elektrowni VC Summer została zawieszona, a budowa dwóch bloków w elektrowni Vogtle ma wieloletnie opóźnienie przy znaczącym przekroczeniu budżetu.

- Jeżeli wyścig o budowę elektrowni jądrowych w Polsce wygrałby Westinghouse z reaktorami AP1000, to nie wykluczamy takiej możliwości, że to Doosan produkowałby elementy do nich - dodał Lee.

Czytaj także: Atomowa szansa polskiego przemysłu

Przedstawiciel Doosan Enerbility podkreślił, że firma buduje elementy do elektrowni jądrowych nieprzerwanie od 40 lat i nie doświadczyła luki kompetencyjnej, jaka objawiła się w szeregu europejskich i amerykańskich firm, które miały kilkudziesięcioletnią przerwę w nowych budowach.

- Korea w tym czasie budowała u siebie elektrownie jądrowe w sposób ciągły, więc procesy produkcyjne nigdy nie zostały przerwane - zaznaczył Lee Ji Seok. Przypomniał, że obecnie firma bierze udział w sześciu budowach w samej Korei. Chodzi o bloki Shin Kori 3 i 4 oraz cztery w elektrowni Shin Hanul.