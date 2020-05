Elektrownia Ostrołęka dokonała odpisów na ponad 1 mld zł

Energa podała, że otrzymała informację od spółki Elektrownia Ostrołęka realizującej budowę bloku węglowego Ostrołęka C o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych spółki na ponad 1 mld zł. Wynik netto Energi ma się przez to zmniejszyć o ponad 400 mln zł.

Energa poinformowała w komunikacie, że spółka Elektrownia Ostrołęka wyjaśniła, że odpisy (1 027 mln zł) są efektem przeprowadzonego testu na utratę wartości majątku trwałego w związku z aktualizacją założeń biznesowych projektu (Ostrołęki C) opartego o technologię węglową.

- Uwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa udziału w stracie spółki ujmowanej metodą praw własności, spowodowało obniżenie wartości inwestycji w spółkę do wartości zero zł. Stanowiło to jednocześnie przesłankę do dokonania całkowitego odpisu wartości udziałów w spółce w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta - dodano.

Według Energi wpływ decyzji ws. Ostrołęki C spowoduje, że skonsolidowany wynik netto grupy za 2019 rok będzie niższy o 443 mln zł, a na jednostkowy wynik netto samej spółki o 453 mln zł.

- W obu przypadkach jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, pogarszającym wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA - podkreślono.

We wtorek 19 maja 2020 PKN Orlen zadeklarował wstępną gotowość do zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym. Spółka stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych.

Orlen zapowiedział, jego finalną decyzję dotyczącą inwestycji w Ostrołęce "poprzedzą rozmowy ze spółkami Enea i Energa - właścicielami projektu - dotyczące technologii, sposobu finansowania oraz harmonogramu".

W połowie kwietnia PKN Orlen poinformował o podpisaniu porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym przejęciem przez Orlen kontroli kapitałowej nad Energą, która wspólnie z Eneą miały budować opalany węglem blok w Ostrołęce. Już wtedy Orlen zapowiadał, że dokona weryfikacji warunków kontynuowania tej inwestycji.

Od 30 kwietnia Orlen jest większościowym udziałowcem Energi.