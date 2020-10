Elektrownia Połaniec zwiększyła swoją moc

Grupa Enea zakończyła gruntowną modernizację bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec. Dzięki wartej ponad 123 mln zł inwestycji, zwiększona została do 242 MW moc bloku, co przekłada się na wzrost sprawność instalacji i obniżenie emisji. Projekt był częścią programu dostosowania aktywów wytwórczych grupy Enea do nowych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji BAT.

Moc osiągalna bloku nr 5 została oficjalnie podwyższona do 242 MW, a całej Elektrowni Połaniec do 1 899 MW.

Inwestycja pozwoli na obniżenie emisji tlenku azotu o 60 proc. w skali bloku nr 5, natomiast w odniesieniu do całej Elektrowni Połaniec znacząco wpłynie na spełnienie wymagań konkluzji BAT.

Elektrownia Połaniec jest jedną z największych elektrowni w Polsce. Od 2017 r. wchodzi w skład grupy Enea.