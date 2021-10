Elektrownia słoneczna w każdym powiecie. Ambitne plany PCWO Energy

PCWO Energy, polska firma zajmująca się kompleksową realizacją projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w IV kwartale 2021 roku planuje ukończenie budowy 32 elektrowni fotowoltaicznych. - Do naszego portfela pozyskujemy obecnie około 230 gruntów miesięcznie, co oznacza, że do końca 2021 roku będziemy obecni z projektami na różnym etapie rozwoju w każdym powiecie naszego kraju – podkreśla Przemysław Chmielewski, dyrektor zarządzający PCWO Energy.

20 farm w dwa ostatnie miesiące roku

Projekty w każdym powiecie

Natomiast, wg. tego samego źródła, w Polsce w pierwszych 8 miesiącach 2021 instalacje PV wyprodukowały 2 859,5 GWh energii elektrycznej wobec 1 545,4 GWh rok wcześniej, a produkcja fotowoltaiki za pierwsze 8 stanowiła 2,49 proc. produkcji energii elektrycznej w Polsce.