Elektrownia w Ostrołęce będzie droższa. O tyle wzrosły koszty budowy

Szacunkowe wynagrodzenie generalnego wykonawcy z tytułu realizacji projektu budowy elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce wzrośnie z ok. 2,5 mld zł netto do ok. 2,85 mld zł netto - poinformowała Energa.

Wartość kontraktu na budowę elektrowni w Ostrołęce wzrosła do ok. 2,85 mld zł

Jak wskazano w raporcie, zawarcie Aneksu wynika z "konieczności dostosowania umowy z generalnym wykonawcą do uwarunkowań, które zaistniały od momentu zawarcia tej umowy, w tym w szczególności do wybuchu wojny w Ukrainie i jej wpływu na rynek surowców, energii i budowlany".

Aneks podpisany został pomiędzy spółką CCGT Ostrołęka a GE Power z siedzibą Warszawie i General Electric Global Services GmbH, z siedzibą w Baden, Szwajcarii.

Dodano, że termin podpisania świadectwa obioru warunkowego elektrowni CCGT w Ostrołęce został ustalony na 31 grudnia 2025 roku.

Zaawansowanie wszystkich prac przy budowie elektrowni w Ostrołęce wynosi 48 proc.

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy Orlen w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Energetyczny. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

Energa informowała wcześniej, że turbina gazowa, która zainstalowana zostanie w bloku CCGT Ostrołęka, będzie mogła przejść od stanu wygaszenia do pełnej wydajności w czasie krótszym niż pół godziny. Z kolei już w trakcie pracy obciążenie turbiny może być zmniejszane bądź zwiększane w tempie 88 MW na minutę. Tak duża elastyczność pozwoli na zmniejszanie ryzyka deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z dynamicznie rozwijających się źródeł odnawialnych, zależnych w dużej mierze od warunków pogodowych.

Według Energi, inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie wspierać transformację energetyczną Polski, jak też strategię rozwoju Grupy Orlen, do której należy Energa.