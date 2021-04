Elektrownia w Ostrołęce – jest zgoda na spółkę

PKN Orlen, Energa i PGNiG poinformowały w środę wieczorem w komunikatach, że otrzymały od prezesa UOKiK zgodę na utworzenie spółki CCGT Ostrołęka, które ma wybudować blok gazowy o mocy ok 750 MW.

Projekt gazowy

W lutym Enea i Energia oficjalnie poinformowały, że zawiesiły finansowanie projektu budowy nowego bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka. W kwietniu kontrolę nad tą drugą spółką przejął PKN Orlen.Po przejęciu Energi przez PKN Orlen sytuacja się jednak zmieniła – płocki koncern uznał, że budowa bloku węglowego jest zbyt ryzykowna ekonomicznie ze względu na rosnące ceny uprawnień emisji CO2 – i zdecydował się postawić na gaz.Do chwili tej decyzji w budowie Elektrowni Ostrołęka utopiono ok. 1,5 mld zł. Obecnie trwa wyburzanie dotychczas postawionych konstrukcji, Orlen zapewnia jednak, że ich część będzie można wykorzystać przy projekcie gazowym.Czytaj także: Ostrołęka C: ostatnia taka elektrownia Z projektu wycofała się Enea, pojawiła się natomiast perspektywa nowego partnera czyli PGNiG. Podobnie jak to się stało z Energą, gazowy koncern ma zostać przejęty przez Lotos (Orlen jest ponadto w trakcie realizacji fuzji z Lotosem i przejmowania koncernu prasowego Polska Press, wstrzymanego obecnie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta).Jeśli spełnią się pozostałe warunki umowy inwestycyjnej, a przejęcia zostaną sfinalizowane, budowa nowego bloku gazowego będzie się odbywała w ramach jednej grupy.