Elektrownia węglowa popracuje dłużej. Obawiają się niedoboru energii

Australia Zachodnia opóźnia zamknięcie jednej ze swoich elektrowni węglowych po tym, jak w nowym raporcie ujawniono, że może wystąpić niedobór energii elektrycznej do 2025 roku.

Elektrownia Muja 6, położona 22 km na wschód od Collie w Zachodniej Australii, miała zostać zamknięta w październiku 2024 roku. Jednak zostanie to opóźnione do kwietnia 2025 roku - po tym, jak raport australijskiego operatora rynku energii (AEMO) wykazał, że zwiększony popyt na prąd może doprowadzić do jego niedoboru.

Zamiast zatem zostać wycofany z eksploatacji, blok Muja 6 przeszedłby od października w "tryb wyłączenia rezerwowego" i byłby udostępniany w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię w okresie letnim.

Australijski operator rynku energii wskazał, że rosnący popyt na energię w następnej dekadzie będzie napędzany przez zwiększone wykorzystanie urządzeń i pojazdów elektrycznych oraz rosnące zapotrzebowanie ze strony przemysłu.

Operator rynku co roku prognozuje, ile mocy rezerwowej jest potrzebne w sieciach elektroenergetycznych, aby zabezpieczyć je przed przerwami w dostawie prądu. W tym roku prognozuje zapotrzebowanie na 945 dodatkowych megawatów, co odpowiada elektrowni węglowej.

Australia Zachodnia planuje wyłączyć swoje elektrownie węglowe do 2030 roku. Jednak przykład elektrowni Muja pokazuje, że możliwe jest opóźnienie tego terminu.