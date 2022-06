Elektrownia wiatrowa Take The Wind zasili zieloną energią polskie firmy

Take The Wind, spółka celowa Figene Capital, zakończyła proces budowy elektrowni wiatrowej. Pilotażowa inwestycja, która dostarczy prąd m.in. do polskiego producenta odzieży LPP, powstała w województwie wielkopolskim. Jej moc zainstalowana wynosić będzie 3,5 MW. Energia z wiatru pozyskiwana będzie przez nowoczesną turbinę bezprzekładniową, której dostawcą jest Vensys Energy.

Elektrownia wiatrowa powstała w gminie Złotów w Wielkopolsce. Jej moc zainstalowana zgodna z warunkami przyłączenia to 3,5 MW.

Energia produkowana przez elektrownię wiatrową będzie od 1 stycznia 2023 roku dostarczana do większości budynków biurowych firmy LPP.

Współpraca będzie realizowana na podstawie jednego z największych kontraktów długoterminowych w zakresie sprzedaży zielonej energii na polskim rynku energetycznym.

Take The Wind, spółka celowa SPV, to pilotażowy projekt elektrowni wiatrowej grupy energetycznej Figene Capital. Prace budowlane realizowane przez Budimex zostały zakończone, co oznacza, że przed inwestycją już tylko jeden etap – prace związane z przyłączeniem elektrowni do sieci.

Elektrownia wiatrowa powstała w gminie Złotów w Wielkopolsce. Jej moc zainstalowana, zgodna z warunkami przyłączenia, to 3,5 MW (maksymalna moc to 3,8 MW), a szacowana produktywność - 8,458 MWh/rok. Dane te potwierdzone są badaniami warunków wietrzności i krzywej mocy elektrowni. Turbinę bezprzekładniową Vensys126, zapewniającą większą efektywność kosztową projektu, dostarczyła niemiecka firma Vensys Energy. Uruchomienie elektrowni wiatrowej zaplanowano na trzeci kwartał 2022 roku.

Czytaj: Enea zwiększy moc odnawialnych źródeł energii o ok. 115 MW

Kontrakt PPA

- Przejście od fazy projektowej do fizycznego postawienia turbiny wiatrowej zawsze daje dużo satysfakcji. Take The Wind, nasza pilotażowa inwestycja, nabrała kształtów i już wkrótce zostanie przyłączona do sieci. Oferujemy jeden z najbardziej pożądanych towarów na rynku – zieloną energię, która nie tylko jest niezbędna dla dalszego rozwoju polskich firm i polskiej gospodarki, ale także pozwala zmieniać świat wokół nas na lepsze – mówi prezes Janusz Petrykowski.

- Nasz grupa energetyczna posiada koncesję na obrót energią elektryczną, portfolio projektów RTB, długoterminowe umowy dzierżawy terenów inwestycyjnych oraz kontrakty PPA z dużymi klientami. Teraz dodajemy do listy zrealizowanych zdań wybudowanie pierwszej elektrowni wiatrowej – komentuje Robert Koński, członek Rady Nadzorczej Figene Capital.

Energia produkowana przez elektrownię wiatrową będzie od 1 stycznia 2023 roku dostarczana do większości budynków biurowych firmy LPP na terenie Polski oraz do głównego centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim. LPP to jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej firm produkujących odzież. Współpraca będzie realizowana na podstawie jednego z największych kontraktów długoterminowych w zakresie sprzedaży zielonej energii na polskim rynku energetycznym.

Do momentu rozpoczęcia dostawy energii w ramach realizacji kontraktu PPA (Power Purchase Agreement) z LPP, wytwarzana przez tę elektrownię energia będzie sprzedawana w oparciu o zasady rynkowe lub po cenach wolnorynkowych.