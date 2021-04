Elektrownie i kopalnie Zygmunta Solorza-Żaka na dużym minusie

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zanotował w 2020 r. spadek przychodów, ale jednocześnie istotnie zmniejszył też wygenerowaną stratę. Prezes Piotr Woźny podtrzymuje zapowiedzi strategicznego odchodzenia grupy od wytwarzania energii elektrycznej z węgla brunatnego.

Woźny stwierdził, że potwierdzeniem jakości planowanych projektów związanych z budową wielkoskalowych odnawialnych źródeł energii jest pozyskanie w pierwszym kwartale 2021 r. finansowania bankowego do kwoty 325 mln zł na realizację dwóch inwestycji.Pierwszym jest budowa kolejnego kotła biomasowego o mocy 50 MW w Elektrowni Konin, a drugim budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW w Brudzewie.- Pracujemy nad uruchomieniem kolejnych projektów i będziemy koncentrować się na takim wykorzystaniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, aby stanowił on realne wsparcie dla naszych pracowników i przyczynił się do stworzenia nowych miejsc pracy w Wielkopolsce Wschodniej, które zastąpią miejsca pracy likwidowane w sektorze wydobywczym i energetyce węglowej - zapowiedział prezes Piotr Woźny.Zobacz też: Dlaczego Zygmunt Solorz rezygnuje z węgla? Były minister w szczerej rozmowie