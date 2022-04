Elektrownie na biomasę w Japonii rosną jak grzyby po deszczu

W Japonii jednego dnia odbyły się ceremonie inaugurujące dwa wielkoskalowe projekty biomasowe. Potwierdza to plany tego kraju, dotyczące szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii opartych o biopaliwo pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – informuje Akihabara News.

W prefekturze Fukushima 15 kwietnia odbyła się ceremonia zakończenia budowy elektrowni biomasowej Fukushima Iwaki o mocy 112 megawatów. Elektrownia obsługiwana przez Able Energy weszła do komercyjnej eksploatacji 1 kwietnia. To inwestycja Kansai Electric Power Company i Kyudenko.

Paliwem wykorzystywanym przez zakład jest pellet drzewny sprowadzany z Ameryki Północnej, a wyprodukowana energia będzie sprzedawana firmie Tohoku Electric Power Company.

- Mamy na celu eksploatację najbezpieczniejszej elektrowni w Japonii – mówi portalowi Akihabara News prezes firmy Yukihide Sato.

Tego samego dnia odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod kolejną elektrownię biomasową o mocy 112 megawatów, tym razem w prefekturze Aichi.

Elektrownia na biomasę Tahara zostanie zbudowana przez Chubu Electric Power Company i Toho Gas. Głównym paliwem również będzie pellet drzewny.

Budowa tego zakładu na pełną skalę rozpocznie się w czerwcu 2022 roku, a zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2025 roku.

Chubu Electric Power Company uczestniczy też w projekcie elektrowni na biomasę, która będzie mieć moc 7,1 megawatów. Paliwem w niej będzie głównie niewykorzystane, przerzedzone drewno zebrane w prefekturze Gifu.