Elektrownie PGE Energia Odnawialna z kontraktami rynku mocy

PGE Energia Odnawialna zakontraktowała trzy elektrownie w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2027. Operator systemu, PSE, wstępnie zawarł umowy na świadczenie usług mocowych przez elektrownie Porąbka-Żar, Solina i Tresna - poinformowała spółka.

PGE Energia Odnawialna poinformowała, że zakontraktowała trzy elektrownie w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2027.

- Operator systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), wstępnie zawarł umowy na świadczenie usług mocowych przez elektrownie Porąbka-Żar, Solina i Tresna z gwarantowaną ceną 406,35 zł/kW/rok. Łączna moc zawartych kontraktów wyniosła ponad 300 MW-podała spółka.

PSE, jak podano, zawarły dwie umowy obejmujące Elektrownię Szczytowo-Pompową Porąbka-Żar. Pierwsza, siedmioletnia, która zacznie obowiązywać od 2027 r. dotyczy modernizowanego hydrozespołu nr 3. Druga, roczna jest dedykowana hydrozespołowi nr 2.

Kontrakty jednoroczne zostały zawarte również na świadczenie usług przez hydrozespół nr 1 Elektrowni Szczytowo-Pompowej Solina oraz turbozespół nr 1 elektrowni wodnej Tresna.

Rynek mocy w Polsce jest mechanizmem rynkowym mającym za zadanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz ciągłość dostaw energii elektrycznej.

Jednostki wytwórcze, które zostały nim objęte są zobowiązane do pozostawania w gotowości do wytwarzania energii elektrycznej oraz dostarczenia jej do systemu w okresie przywołania (braku nadwyżki mocy dostępnej dla PSE) za odpowiednim wynagrodzeniem. Wybór jednostek rynku mocy jest dokonywany w aukcjach.

Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna ma 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 elektrownie fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.