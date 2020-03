Elektrownie Taurona mają zapasy paliwa na sto dni

Przy obecnym obciążeniu elektrowni, grupa energetyczna Tauron ma zapasy paliwa - węgla, oleju opałowego i innych materiałów - na około sto dni. Jej przedstawiciele zapewniają, że mimo kryzysu związanego z koronawirusem, nie ma zagrożenia dla ciągłości dostaw prądu i ciepła.

Tauron należy do największych wytwórców i dystrybutorów energii elektrycznej - firma dostarcza prąd do ponad 5,5 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce.

"Podjęte działania prewencyjne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz ciągłość funkcjonowania Grupy Tauron, co z kolei gwarantuje pewność dostaw energii elektrycznej i ciepła dla naszych klientów" - powiedział prezes Grupy Tauron Filip Grzegorczyk, cytowany we wtorkowym komunikacie spółki.

Spółka Tauron Wytwarzanie, do której należą elektrownie Grupy, wobec zgromadzonych zapasów paliwa nie ma potrzeby korzystania z dostaw zewnętrznych przez co najmniej 30 dni.





"Biorąc pod uwagę bieżące obciążenie naszych elektrowni, zgromadziliśmy zapasy paliw umożliwiające nieprzerwaną pracę jednostek przez około sto dni" - poinformowała rzeczniczka spółki Patrycja Hamera.



Na wypadek potencjalnej sytuacji kryzysowej w segmencie wytwarzania energii, Tauron Wytwarzanie zamówił 7 tys. całodziennych racji żywnościowych. Przedstawiciele firmy podkreślają, że jest to działanie o charakterze prewencyjnym.

Zarówno pracownicy elektrowni, jak i należących do Grupy Tauron kopalń węgla, przed wejściem do zakładów mają mierzoną temperaturę oraz wypełniają ankietę, dotyczącą potencjalnego zagrożenia koronawirusem.

Mimo czasowego zamknięcia punktów obsługi klienta i przejścia na obsługę zdalną, Tauron zapewnia, że nadzór nad siecią energetyczną prowadzony jest na bieżąco, przez całą dobę. Pracownicy służb technicznych zostali podzieleni na stałe zespoły bez możliwości rotacji pomiędzy nimi. Spółka ograniczyła też zaplanowane prace.

Pracownicy dokonują odczytów liczników oraz innego rodzaju prac tylko w sytuacji, gdy licznik znajduje się w miejscu ogólnodostępnym, a jego obsługa nie wymaga wejścia do mieszkania. W pozostałych przypadkach Tauron prosi klientów o podawanie stanu licznika telefonicznie lub mailowo, poprzez formularz na stronie internetowej. Obsługa techniczna układów pomiarowo-rozliczeniowych wewnątrz lokali będzie prowadzona jedynie w przypadkach awaryjnych, przy braku zasilania.

"Prace planowe, związane z koniecznością wyłączenia odcinków linii energetycznej i wiążące się z brakiem zasilania, zostały czasowo wstrzymane. W przypadku wystąpienia wyłączeń awaryjnych, praca przy ich usuwaniu odbywać się będzie z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa osobistego pracowników i klientów" - podał Tauron.

Grupa zachęca do korzystania ze zdalnych form obsługi, czyli serwisu obsługowego Mój Tauron, infolinii oraz wysyłania wiadomości e-mail. W sprawie m.in. umów dotyczących dostaw energii klienci powinni kontaktować się pod numerem telefonu 32 606 0 606 w dni robocze w godzinach 7-20, lub pocztą elektroniczną pod adresem dom@tauron.pl. W sprawach związanych z dystrybucją energii właściwy jest adres info@tauron-dystrybucja.pl i telefon 32 606 0 616. W sprawach małych i średnich firm należy dzwonić pod nr 555 444 333 oraz pisać na adres firma@tauron.pl.

Większość pracowników biurowych Grupy została oddelegowana do pracy zdalnej lub zachęcona do skorzystania z opieki nad dziećmi. Powołano również interdyscyplinarne zespoły do reagowania na zmieniającą się sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.