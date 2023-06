Elektrownie węglowe mogą zyskać więcej czasu. Czy to wystarczy?

Istnieje szansa, że rynek mocy dla polskich elektrowni będzie utrzymany do 2028 roku. Choć i tak ten termin będzie dla nas zbyt krótki.

Rynek mocy to system dopłat dla elektrowni w zamian za to, że są gotowe do pracy i dostarczania energii według zapotrzebowania zgłaszanego przez operatora.

Elektrownie o emisyjności wyższej niż 550 g CO2 na KWh i bazujące na kontraktach wygasających w 2025 roku, miały utracić możliwość ubiegania się o takie wsparcie po lipcu 2025 roku. Jest szansa, że ten termin zostanie wydłużony do 2028 roku.

Walka o przedłużenie funkcjonowania rynku mocy dotyczy praktycznie wszystkich wytwórców energii elektrycznej na węglu - elektrowni i elektrociepłowni, które mają podpisane umowy.

- Ta walka o przedłużenie funkcjonowania rynku mocy do 2028 roku dotyczy około 9 tys. megawatów - mówi portalowi WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu, ekspert ds. energetyki. - Dotyczy to zatem praktycznie wszystkich wytwórców energii elektrycznej na węglu - elektrowni zawodowych i elektrociepłowni, które podpisały umowy na rynku mocy - bowiem nie spełniają one normy emisji niższej od 550 g CO2 na KWh - zaznacza Herbert Leopold Gabryś.

Rynek mocy jest systemem dopłat dla elektrowni w zamian za ich dyspozycyjność, a więc gotowość do pracy i dostarczania energii według potrzeb, jakie zgłasza operator. Rynek mocy to mechanizm, który ma gwarantować bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej poprzez zapewnienie, że w systemie będą wystarczające zasoby mocy. Uczestnicy rynku mocy są wynagradzani nie za sprzedaną energię, tylko za gotowość do jej dostaw.

Propozycja Polski przesuwa funkcjonowanie rynku mocy na koniec roku 2028

Elektrownie o emisyjności wyższej niż 550 g CO2 na KWh i bazujące na kontraktach wygasających w 2025 roku, miały utracić możliwość ubiegania się o takie wsparcie po lipcu 2025 roku. Jednak propozycja Polski, gdyby przeszła, przesunęłaby ten czas na koniec roku 2028. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wskazywała ostatnio, że polska strona postuluje wydłużenie mechanizmu rynku mocy do roku 2028.

- W pierwotnym zapisie rynek mocy kończyłby się w 2025 roku - mówi portalowi WNP.PL Herbert Gabryś. - Znaczyłoby to konieczność odstawienia znacznej części mocy z generacji na paliwach stałych i nie tylko z przyczyn ekonomicznych. Bez dopłat z rynku mocy do wyników z roku ubiegłego, straty wytwórców byłyby znacznie głębsze. Szczególnie z generacji na węglu kamiennym - dodaje Herbert Leopold Gabryś.

- Prawdopodobnie do września można oczekiwać finału rozmów naszego rządu z UE dla przedłużenia tego mechanizmu do roku 2028 - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś. - To jednak nie rozwiązuje problemu, bowiem te bloki, o których mówimy, muszą pracować znacznie dłużej. Praktycznie do czasu oddania pierwszych generacji z atomu. Dałoby to jednak wydłużenie czasu do roku 2028 na polityczne rozstrzygnięcia, dotyczące tego, co po roku 2028. Zachodzi szansa, że uzyskamy to przedłużenie do roku 2028. Wynika to z obserwacji determinacji rządu w rozwiązywaniu tej kwestii - mówi Gabryś.

Ostatnio można zasłyszeć, że instytucje unijne i kraje członkowskie znalazły zrozumienie dla sytuacji Polski, która jest specyficzna w UE, bowiem węgiel pełni ważną rolę w miksie energetycznym. Dostrzeżono nasze potrzeby w zakresie zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju w kolejnych latach.

Wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne i móc realizować dostawy energii elektrycznej po akceptowalnych cenach

Polskiej stronie zależy na wynegocjowaniu przedłużenia funkcjonowania rynku mocy. Minister Moskwa wskazywała ostatnio, że do końca 2028 roku chcemy zapewnić możliwość wspierania elektrowni węglowych w ramach rynku mocy, co wzmocniłoby nasze bezpieczeństwo energetyczne i oznaczało dostawy energii elektrycznej po akceptowalnych cenach do odbiorców końcowych.

Tyle że samo uzgodnienie wspólnego stanowiska Rady UE odpowiedzialnej za energetykę nie kończy całej sprawy. Tekst zmian w prawie UE musi jeszcze przyjąć Parlament Europejski, a potem będzie miało miejsce uzgodnienie ostatecznego tekstu w tzw. trilogu, a zatem na spotkaniu reprezentantów Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu.

Rynek mocy to mechanizm, który ma gwarantować bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej poprzez zapewnienie, że w systemie będą wystarczające zasoby mocy. Uczestnicy rynku mocy są wynagradzani nie za sprzedaną energię, tylko za gotowość do jej dostaw.

Wsparcie w ramach rynku mocy dla jednostek węglowych kończy się z 2025 rokiem, co wymuszają przepisy unijne. Wydłużenie rynku mocy do 2028 roku dałoby nam pewien oddech i czas na przygotowanie się do kolejnych negocjacji. Zanim bowiem wejdą do naszego systemu bloki jądrowe, musimy mieć działające elektrownie węglowe, stabilizujące system.