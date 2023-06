Elektrownie Zygmunta Solorza bliżej inwestycji za 2,5 mld zł

Akcjonariusze ZE PAK podjęli kolejne decyzje w sprawie projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 600 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej Elektrowni Adamów. Inwestycja ma kosztować nawet 2,5 mld zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK podjęło dziś (26 czerwca 2023 roku) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z realizacją projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 600MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej Elektrowni Adamów, mających na celu m.in. zbycie składników majątkowych ZE PAK, w tym nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Gminie Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie na rzecz PAK CCGT z siedzibą w Koninie.

Decyzja przybliża firmę do tej inwestycji. Ma ona kosztować 2,5 miliarda zł. Nowy blok ma zużywać do 570 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

Turbina gazowa w nowym bloku ma być dostosowana do spalania mieszanki paliwowej składającej się z gazu ziemnego i wodoru (jako paliwa pomocniczego), gdzie udział wodoru ma wynieść około 30 proc.

Konsorcjum niemieckiej firmy Siemens Energy wraz z jej polskim oddziałem oraz greckiego przedsiębiorstwa przygotowuje ofertę na budowę bloku.

Gaz plus wodór - elektrownia będzie gotowa na oba rodzaje paliwa

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) planuje budowę bloku gazowo-parowego na terenie Elektrowni Adamów. Koszt inwestycji wyniesie od 2 do 2,5 mld zł.

Jednostka ma mieć moc około 600 MWe. Turbina gazowa ma być dostosowana do spalania mieszanki paliwowej składającej się z paliwa podstawowego (czyli gazu ziemnego) i wodoru (paliwa pomocniczego), gdzie udział wodoru ma wynieść około 30 proc.

Konsorcjum niemieckiej firmy Siemens Energy wraz z jej polskim oddziałem oraz greckiego przedsiębiorstwa przygotowuje ofertę na budowę bloku - poinformował niedawno portal iTurek.net.

Aktualnie ZE PAK kończy negocjacje kontraktu z wybranym podczas przetargu konsorcjum i początkowo miał podjąć decyzję o uruchomieniu inwestycji do 31 sierpnia, jednak bardziej realnym terminem wydaje się być końcówka 2023 roku. Trwają również negocjacje z konsorcjum banków co do finansowania projektu - czytamy na portalu.

Nowy blok ma zużywać do 570 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

ZE PAK chce całkowicie odejść od węgla do końca 2024 r.

Ostatni z pięciu węglowych bloków Elektrowni Adamów został wyłączony 1 stycznia 2018 r. Grupa ZE PAK może całkowicie odejść od węgla do końca 2024 r., choć nie wyklucza przesunięcia tego terminu.

Co ciekawe, blok ma być przystosowany do współpracy z farmą fotowoltaiczną o mocy około 211 MW. Współpraca obu modułów (bloku gazowo-parowego i farmy fotowoltaicznej) będzie tak zaplanowana, aby nigdy nie przekroczyć całkowitej mocy wyjściowej na poziomie 600 MW.

W bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Adamów (od jej zachodniej strony) zlokalizowana jest stacja 220/110kV Adamów należąca do PSE, do której zostanie przyłączony nowy blok.

Wspomniane w komunikacie ZE PAK pierwsze czynności związane z projektem, to głównie zbycie składników majątkowych ZE PAK, w tym nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Gminie Turek na rzecz spółki zależnej PAK CCGT z siedzibą w Koninie.

Kolejny ważny krok ZE PAK do budowy bloku 600 MW

Za prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w gminie Turek, o łącznej powierzchni ponad 48 ha, spółka ma zapłacić kwotę nie niższą niż 26 mln zł netto.

30 maja tego roku, podczas sesji rady miejskiej w Turku podjęto decyzję o zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią powstanie inwestycji.

ZE PAK to zespół trzech elektrowni cieplnych opalanych węglem brunatnym i biomasą w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego, dostarczających 1168 MW mocy, udział w produkcji krajowej wynosi około 4 procent. Spółka jest notowana na GPW od października 2012 roku. Największym udziałowcem spółki jest Zygmunt Solorz, który posiada 66 proc. udziałów.

Grupa ZE PAK w pierwszym kwartale 2023 r. zanotowała stratę netto na poziomie 374,1 mln zł. Wpływ na taki wynik miało zawiązanie rezerwy na rekultywację terenów pokopalnianych. Rezerwa spowodowała obniżenie skonsolidowanego zysku netto o 508,4 mln zł.

Walne postanowiło cały zysk z ubiegłego roku - 543 mln zł - przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.