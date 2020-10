Elektrownie Zygmunta Solorza z odstępstwami na emisję rtęci i dwutlenku siarki

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. uzyskał decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane na prowadzenie elektrowni Pątnów i Konin (wielkopolskie) z odstępstwami na emisję rtęci i dwutlenku siarki do 2030 i 2022 r. – podał wielkopolski urząd marszałkowski.

Pod koniec września ZE PAK S.A. poinformowała, że rezygnuje z planów budowy okrywki węgla brunatnego Ościsłowo, która przedłużyłaby okres działania elektrowni węglowych Pątnów.

W ub. tygodniu koncern energetyczny ogłosił, że do 2030 r. zamierza całkowicie zrezygnować z wytwarzania energii elektrycznej z węgla.

W zamian firma chce rozwijać energetykę opartą na źródłach odnawialnych, m.in. biomasie i biogazie, oraz działać w obszarze wodoru.

Odstępstwami zostały objęte: emisja rtęci i dwutlenku siarki dla bloków nr 1, nr 2 i nr 5 elektrowni Pątnów, do terminu wycofania ich z eksploatacji tj. do 31 grudnia 2030 r, a także emisja rtęci dla kotłów EKM nr 85 i 86 elektrowni Konin, do terminu wycofania ich z eksploatacji tzn. do 31 grudnia 2022 r.

"Uzasadnieniem udzielonego odstępstwa czasowego dla obu Elektrowni jest spełnienie warunku nieproporcjonalności korzyści do kosztów, dotrzymanie wymagań dotyczących jakości powietrza, a także czynnik położenia geograficznego" - podała Andrzejewska-Wierzbicka.

Dodała, że ZE PAK w swoim wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawił analizę, według której modernizacja dostosowawcza elektrowni do wymagań konkluzji BAT będzie prowadzić do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w porównaniu do korzyści dla środowiska.

Andrzejewska-Wierzbicka wyjaśniła, że analizie poddano położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji i koszty ich dostosowania do wymogów konkluzji BAT, a także koszty środowiskowe terminowego dostosowania instalacji do dotrzymywania granicznej wielkości emisyjnej rtęci i dwutlenku siarki.

"Należy mieć na uwadze fakt, że ww. elektrownie znajdują się w sąsiedztwie lokalnych odkrywek węgla brunatnego przynależnych do Kopalni Węgla Brunatnego Konin: Tomisławice, Jóźwin oraz Ościsłowo, z których jest i będzie zasilana w paliwo. Zgodnie z wnioskiem, nie ma możliwości zastąpienia węgla dostarczanego do elektrowni węglem brunatnym z innych źródeł, które charakteryzowałyby się mniejszą zawartością siarki lub rtęci w węglu" - podkreśliła Andrzejewska-Wierzbicka.

Dodała, że analizując wniosek ZE PAK uwzględniono zadeklarowaną przez spółkę chęć "czynnego włączenia się w proces transformacji energetycznej regionu".