Emirackie wsparcie polskiego atomu. Orlen i Synthos z ważną umową

Emirates Nuclear Energy Corporation wesprze budowę małych reaktorów modułowych (SMR) przez Orlen Synthos Green Energy. W grze wymiana doświadczeń i współpraca dotycząca finansowania.

Potrzeba zwiększenia mocy wytwórczych w energetyce jądrowej jest globalna, jeśli mamy sprostać celom klimatycznym - powiedział Mohamed Ibrahim Al Hammadi, CEO i dyrektor generalny ENEC.

To bardzo dobra wiadomość, że nasz program budowy floty reaktorów BWRX-300 będzie wspierany przez tak znakomitego partnera jak ENEC - stwierdził Rafał Kasprów, prezes Orlen Synthos Green Energy.

Zawarcie porozumienia jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju projektu budowy floty reaktorów SMR w Polsce - ocenił Michał Sołowow, inicjator budowy SMR-ów w Polsce.

Umowa została podpisana przez Mohameda Ibrahima Al Hammadiego - CEO i dyrektora generalnego ENEC i Rafała Kasprów - prezesa Orlen Synthos Green Energy w trakcie World Nuclear Symposium 2023. Jego organizatorem jest Światowe Stowarzyszenie Nuklearne (WNA) - jedna z największych na świecie organizacji skupiająca firmy z sektora energetyki jądrowej.

Porozumienie ma na celu wypracowanie zasad współpracy umożliwiającej rozwój SMR-ów opartych na technologii BWRX-300 w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Europie Środkowej i Wschodniej.

Chodzi o wykorzystanie unikalnych doświadczeń ENEC przy budowie elektrowni w Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która została zbudowana na czas i w ramach budżetu. Otwarta jest też droga do współpracy dotyczącej finansowania budowy reaktorów BWRX-300.

Jak wskazuje komunikat OSGE, inwestycja w Barakah świadczy o tym, że przy doborze odpowiednich partnerów i postawieniu na wiedzę i umiejętności wysoko wyspecjalizowanej kadry projekt jądrowy można zakończyć sukcesem, a doświadczenia ENEC stanowić będą ważny element wspierający rozwój projektu prowadzonego przez OSGE.

Znaczący krok naprzód w światowym rozwoju technologii SMR

- Porozumienie o współpracy ustanawia nowy etap w realizacji naszych planów zwiększania zaangażowania w energetykę jądrową na całym świecie, a także dzielenia się naszym doświadczeniem oraz fachową wiedzą w przyspieszaniu transformacji energetycznej i dochodzeniu do zeroemisyjności. Rozwój elektrowni jądrowej w Barakah, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest katalizatorem dla innowacji oraz badań i rozwoju w nowych obszarach, włączając w to SMR-y, które dogłębnie obecnie analizujemy. Są one dla nas możliwością dalszego rozwoju, tak samo jak inne technologie nowej generacji. Potrzeba zwiększania mocy wytwórczych w energetyce jądrowej jest globalna, jeśli mamy sprostać celom klimatycznym - powiedział Mohamed Ibrahim Al Hammadi.

- Zawarcie porozumienia pomiędzy OSGE a ENEC - najbardziej dzisiaj na świecie doświadczoną firmą w budowie reaktorów jądrowych na czas i w budżecie, jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju projektu budowy floty reaktorów SMR w Polsce - ocenił Michał Sołowow, inicjator budowy SMR-ów w Polsce podczas podpisania umowy w Londynie.

- To bardzo dobra wiadomość, że nasz program budowy floty reaktorów BWRX-300 na terenie Polski, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Wielkiej Brytanii będzie teraz wspierany przez tak znakomitego partnera. ENEC niesie ze sobą unikalne doświadczenie w budowie elektrowni jądrowych zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości obowiązującymi w przemyśle jądrowym, realizuje projekty w założonym czasie i budżecie. Bardzo się cieszę, że ENEC uznał rozwój SMR-ów za istotny dla przyszłości energetyki jądrowej. Głęboko wierzę, że dzięki tej współpracy robimy znaczący krok naprzód w światowym rozwoju technologii SMR - stwierdził Rafał Kasprów, prezes zarządu OSGE.

O elektrowni w Barakah na szczycie klimatycznym w Dubaju

Elektrownia atomowa w Barakah odgrywa znaczącą rolę w transformacji energetycznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obecnie działają trzy bloki, co oznacza, że ENEC jest już tylko jeden reaktor od funkcjonowania całej floty (czwarty reaktor czeka na przyznanie zezwolenia na rozruch) i tym samym zrealizowania obietnicy przyspieszenia dekarbonizacji sektora energetycznego w ZEA poprzez produkcję do 25 proc. zapotrzebowania kraju na energię elektryczną.

Jak podkreśla w komunikacie OSGE, elektrownia ENEC w Barakah przynosi znaczące korzyści dla środowiska i będzie to robić przez ponad 60 lat, co zostanie zaprezentowane podczas COP28, który odbędzie się w listopadzie 2023 roku w Dubaju. Projekt w Barakah jest pierwszą wieloblokową elektrownią atomową działająca w krajach arabskich i już w tej chwili generuje więcej niż 80 proc. czystej energii elektrycznej produkowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.