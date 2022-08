Emmanuel Macron powinien być bardziej otwarty na pomysły z Europy Środkowej

Prezydent Francji Emmanuel Macron powinien być bardziej otwarty na pomysły płynące z krajów Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział eurodeputowany PiS Zbigniew Kuźmiuk. W poniedziałek Francuski przywódca spotyka się w Paryżu z premierem RP Mateuszem Morawieckim.

Zbigniew Kuźmiuk mówi, że Francja jest drugą co do wielkości gospodarką unijną i odgrywa wspólnie z Niemcami wiodącą rolę w Unii Europejskiej i dlatego dobre relacje z Francją są w polskim interesie.

Eurodeputowany zauważa przy tym, że Polska gospodarka rozwija się znacznie szybciej niż gospodarka francuska, mimo że jesteśmy państwem frontowym i do tej pory nie otrzymaliśmy środków z KPO.

Rosnące koszty energii są problemem zarówno dla Warszawy, jak i Paryża.

Emmanuel Macron bez większości

- W ostatnich latach Francja jednak znacząco osłabła: jej sytuacja gospodarcza i społeczna jest coraz bardziej skomplikowana. Emmanuel Macron co prawda wygrał powtórnie wybory prezydenckie, ale w wyborach parlamentarnych jego partia nie uzyskała bezwzględnej większości. Mimo powołania rządu przez prezydenta, tak naprawdę ma on charakter rządu mniejszościowego, ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami. Francuski prezydent zdaje sobie z tego sprawę, że będzie mu bardzo trudno rozwiązywać problemy krajowe, więc będzie wykazywał większą aktywność na forum międzynarodowym, w tym przede wszystkim tym unijnym. Po ostatnich ciężkich doświadczeniach związanych z prezydencką i parlamentarną kampanią wyborczą, być może będzie bardziej elastyczny niż do tej pory w polityce europejskiej i bardziej otwarty na pomysły płynące z krajów Europy Środkowo-Wschodniej - przewiduje europdeputowany.

Szybszy rozwój Polski

- Koszty energii dla obywateli mogą być obniżone przez zawieszenie handlu pozwoleniami na emisje CO2, albo przynajmniej ustalenie górnej ceny tych pozwoleń - choćby na czas toczącej się wojny i wychodzenia z kryzysu gospodarczego, wynikającego z gwałtownego wzrostu cen surowców energetycznych, w szczególności gazu. Doświadcza tego także Francja mimo tego, że blisko 80 proc. energii elektrycznej pozyskuje z atomu. Niepokoje społeczne przetaczające się przez ten kraj są tego najlepszym dowodem. Być może prezydent Macron wesprze propozycje premiera Morawieckiego, które ten chce mu przedstawić podczas spotkania - zaznacza Zbigniew Kuźmiuk.

Wspólne cele energetyczne

Przypomina też, że Paryż wsparł Warszawę w dążeniach do umieszczenia atomu i gazu w tzw. unijnej taksonomii, czyli uznania tych źródeł energii za "zielone" i to mimo sprzeciwu Niemiec.

- Francja zapewne chciałaby z Polska współpracować w sektorze energii pochodzącej z atomu - już złożyła ofertę budowy w Polsce od 4-6 bloków atomowych. Być może Francuzi chcieliby uczestniczyć także w zbrojeniu polskiej armii w związku z szerokim wachlarzem zakupów polskiego MON, choć doświadczenia z francuską ofertą śmigłowcową, przestarzałą i bardzo drogą, nie napawają w tej sprawie optymizmem. My chcielibyśmy uzyskać wsparcie Francuzów w zakresie prowadzenia "ostrożniejszej" niż do tej pory unijnej polityki klimatycznej, a także większego niż do tej pory wsparcia dla Ukrainy, w tym przede wszystkim w zakresie dostaw ciężkiego uzbrojenia - podsumowuje eurodeputowany PiS.