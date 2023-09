Enea chce więcej za akcje Bogdanki od Skarbu Państwa

Skarb Państwa zaoferował za pakiet należących do Enei akcji LW Bogdanka po 45 zł za akcję. Zdaniem energetycznej spółki wycena akcji Lubelskiego Węgla jest znacznie wyższa, dlatego konieczne są negocjacje.

Enea w sierpniu 2023 roku otrzymała od Skarbu Państwa ofertę nabycia całego pakietu akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka po cenie 45 zł za akcję, czyli za blisko 988,3 mln zł.

W raporcie za I półrocze 2023 Enea podała, że zarząd spółki uznaje za zasadną wycenę akcji Bogdanki "na poziomie co najmniej 72,28 zł za akcję", co wg. tej ceny daje wartość całego pakietu na poziomie 1,59 mld zł.

- Ani nie przyjęliśmy oferty (Skarbu Państwa na zakup akcji Bogdanki - przyp. red.), ani nie odrzuciliśmy. Jesteśmy w procesie negocjacji - stwierdził Rafał Mucha, wiceprezes zarządu Enei ds. finansowych.

Jednak Enea uważa, że zaoferowana cena jest za niska, o czym zarząd poinformował w raporcie spółki za I półrocze 2023 roku.

Wycena uznana za zasadną o 60 proc. większa od sierpniowej oferty Skarbu Państwa

- Biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy oraz uzyskany raport z oszacowania wartości rynkowej akcji LWB (przygotowany z datą 11 września 2023 r. przez Pekao Investment Banking), zarząd uznaje za zasadną wycenę na poziomie co najmniej 72,28 zł za akcję i w ramach negocjacji będzie dążył do sprzedaży akcji na poziomie uwzględniającym tę wycenę – podała Enea w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2023.

Pakiet akcji Enea, na które ofertę złożył Skarb Państwa, liczony po cenie wyżej wskazanej ma wartość około 1,59 mld zł, czyli o około 60 proc. większą niż wg. ceny zaoferowanej w sierpniu 2023 przez Skarb Państwa.

Podczas konferencji prasowej dotyczącej wyników Enei za I półrocze 2023 spółka została poproszona o odniesienie się do powstałej sytuacji.

- Proces jest w toku, więc nie chcielibyśmy go nadmiernie komentować. Znamy podstawę naszej oceny wartości godziwej majątku, którym w grupie Enea dysponujemy. Nie chciałbym się odnosić do pierwszej oferty, jaką otrzymaliśmy. Zakładam, że w dużej mierze bazowała na bieżącej wartości kursu akcji, takie jest moje założenie - komentował Rafał Mucha, wiceprezes zarządu Enei ds. finansowych.

- Natomiast obserwowaliśmy fluktuację kursu choćby w 2023 roku. O ile dobrze pamiętam, 31 stycznia kurs był w okolicach 55 złotych. Dynamika jest duża. Naszym zdaniem nie możemy bazować na punktowym odniesieniu się do wartości akcji – stwierdził Rafał Mucha.

List intencyjny dotyczący zbycia akcji Bogdanki wiążący do końca 2023 roku

Spółka podała też w raporcie, że w związku z utrzymującą się rynkową kapitalizacją Bogdanki poniżej aktywów netto, otrzymaną ofertą zakupu akcji Bogdanki przez Skarb Państwa poniżej aktywów netto oraz w związku z otrzymaniem raportu z wyceny, zarząd Enei zidentyfikował na 30 czerwca 2023 przesłanki utraty wartości segmentu Wydobycie (Bogdanka).

- Wycena na poziomie 72,28 zł za akcję stanowi podstawę do oszacowania wysokości odpisów aktywów Wydobycie (tj. Bogdanki - przyp. red.) i skutkowała odpisem aktualizującym w wysokości 748,8 mln zł – podała Enea.

Naturalnie nie pozostało to bez wpływu na wyniki grupy Enea za I półrocze 2023. Enea podała, że wzrost odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w segmencie Wydobycie skutkuje pogorszeniem wyniku netto grupy o 639,2 mln zł, głównie przez "wpływ utworzonego odpisu w wysokości 748,8 mln zł wynikającego z oszacowania wartości rynkowej akcji LW Bogdanka”.

- Do końca 2023 roku wiąże nas list intencyjny (w sprawie sprzedaży akcji Bogdanki - przyp. red.) ze Skarbem Państwa. Z tego listu intencyjnego wynika, że chcemy te walory zbyć. Ten proces trwa. Nie chciałbym go więcej komentować – stwierdził Rafał Mucha.

- Ani nie przyjęliśmy oferty (Skarbu Państwa na zakup akcji Bogdanki - przyp. red.), ani nie odrzuciliśmy. Jesteśmy w procesie negocjacji. Nie ma takiej decyzji organu spółki, która by wskazywała na to, że oferta została odrzucona, tak jak nie ma takiej decyzji, która by wskazywała na to, że została przyjęta. Proces trwa- skonkludował Rafał Mucha.

Grupa Enea w I półroczu 2023 osiągnęła zysk EBITDA (wynik powiększony o amortyzację oraz odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 2,3 mld zł notując 54 mln zł straty netto wobec 1,7 mld zł zyski EBITDA i 861 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 roku.