Enea chce zainwestować 1,23 mld zł w dystrybucję energii

W latach 2022-23 grupa Enea na inwestycje w obszarze dystrybucji energii planuje wydać 1,23 mld zł. Część z tych środków ma pochodzić z planowanej emisji akcji wartości ok. 700 mln zł.

Enea informuje, że nowo emitowane akcje Serii D będą stanowiły mniej niż 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.Jak podkreślono, środki pochodzące z emisji nie będą mogły być przeznaczone na inne cele niż inwestycje w obszarze dystrybucji. W szczególności wykluczone będzie przeznaczenie wpływów z emisji na finansowanie aktywów węglowych.Gdyby emisja była w górnej założonej liczbie, czyli 88,28 mln akcji, to wartość emisji sięgnęłaby ok. 700 mln zł. 21 stycznia za jedną akcję Enei płacono bowiem 7,85 zł. Na 10 marca 2022 r. zaplanowano NWZ, na którym ma się odbyć głosowanie w sprawie podwyższeniu kapitału.– Aktualizacja strategii rozwoju, którą ogłosiliśmy przed kilkoma tygodniami określa bardzo precyzyjnie kluczowe kierunki rozwoju grupy Enea. W obszarze dystrybucji to rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego i średniego napięcia oraz ich przygotowanie do dwukierunkowego przepływu energii i budowa inteligentnych sieci energetycznych – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes Enei.– Chcemy zapewnić naszym odbiorcom bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii o odpowiednich parametrach. Dlatego już dziś podejmujemy działania, by konsekwentnie uczestniczyć w transformacji sektora i realizować te założenia. Inicjacja procesu podwyższenia kapitału zakładowego jest jedną z możliwości, z których już teraz chcemy skorzystać, budując finansowanie programu inwestycyjnego – dodał Paweł Szczeszek.