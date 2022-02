Enea – ćwierć miliarda rezerw

Zarząd poinformował w czwartek w komunikacie o zwiększeniu rezerw z tytułu umów rodzących obciążenia w segmencie obrotu do 250 mln zł. To obciąży ubiegłoroczny wynik EBITDA o ok. 188 mln zł i zysk netto o ok. 152 mln zł. Grupa rozwiąże za to cześć rezerw na Ostrołękę.