Enea Elkogaz zajmie się projektem budowy bloków gazowych w Elektrowni Kozienice

Zgodnie ze strategią rozwoju, grupa Enea kontynuuje przygotowania do realizacji projektu budowy gazowo-parowych bloków energetycznych (CCGT) na terenie Elektrowni Kozienice. Nowo powołana spółka celowa o nazwie Enea Elkogaz zajmie się odtworzeniem mocy wytwórczych bloków klasy 200 MW elektrowni w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego. Projekt budowy bloków gazowych w Elektrowni Kozienice jest w fazie przedinwestycyjnej.

- Po wdrożeniu w życie planu reorganizacji polskiej energetyki konwencjonalnej, projekt gazowy pozwoli nam odtworzyć część mocy w oparciu o istniejącą infrastrukturę, zachowując niezbędne gwarancje bezpieczeństwa energetycznego. Przygotowujemy się organizacyjnie, by osiągnąć najwyższą sprawność operacyjną w kluczowych obszarach rozwojowych grupy - zaznaczył Tomasz Szczegielniak.Enea podała, że projekt budowy bloków gazowych w Elektrowni Kozienice jest w fazie przedinwestycyjnej. Zakończone zostały prace koncepcyjne dotyczące wyboru rozwiązań technologicznych oraz analizy ekonomiczne. Uzyskano zgody korporacyjne na uruchomienie I etapu, w skład którego wchodzą prace dotyczące przygotowania SIWZ, oraz wykonanie aktualizacji modelu przedsięwzięcia wraz z audytem modelu finansowego.Grupa Enea w 2020 r., poprzez spółkę Enea Wytwarzanie, podpisała porozumienie z Gaz-Systemem na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do gazowej sieci przesyłowej należącej do Gaz- Systemu.Rok później Enea Wytwarzanie wystąpiła z wnioskiem do PSE o określenie warunków przyłączeniowych do sieci przesyłowej KSE nowych bloków gazowo-parowych planowanych w ramach projektu w Kozienicach.Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie przebiegu trasy przyszłego przyłącza gazowego oraz jego podstawowych parametrów technicznych, które wpłyną na wybór optymalnych rozwiązań technologicznych.