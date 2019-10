Enea i KOWR z listem intencyjnym w sprawie rozwoju fotowoltaiki

Podpisanie trójstronnego listu intencyjnego, pomiędzy Eneą, Eneą Wytwarzanie i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) rozpoczyna współpracę, której efektem ma być budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych.

Współpraca pomiędzy grupą Enea i KOWR wpisuje się w założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., który zakłada rozwój odnawialnych źródeł energii w celu dywersyfikacji struktury wytwarzania i obniżenia emisyjności sektora energetycznego.– Branża rolno–spożywcza dysponuje niewątpliwie ogromnym potencjałem rozwoju technologii dotyczącej czystej energii. Współpraca w tym zakresie to nic innego jak realizacja założeń rządu i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie popularyzacji odnawialnych źródeł energii i propagowania ich wykorzystania do produkcji żywności, która jest jednym z najważniejszych towarów eksportowych gospodarki w Polsce – podkreślił Grzegorz Pięta, dyrektor generalny KOWR.– Zamierzamy zwiększać nasz udział na dynamicznie rozwijającym się rynku fotowoltaiki. Wspólny projekt z KOWR wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Energia z instalacji fotowoltaicznych będzie mogła pokryć rosnące zapotrzebowanie w okresie letnim, jej produkcja wesprze jednostki konwencjonalne – dodał Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych.Enea zaznacza, że przywiązuje dużą wagę do ekonomicznie racjonalnego zaprojektowania transformacji mocy wytwórczych w kierunku odnawialnych źródeł energii, a więc zmiany swojego miksu energetycznego. Do końca roku Enea chce przedstawić zaktualizowaną strategię rozwoju.