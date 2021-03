Enea ma już scenariusze dla bloków w Kozienicach. Węgiel pójdzie w odstawkę

- Nasze fundusze na inwestycje zamierzamy sukcesywnie przeznaczać w obszarze wytwarzania przede wszystkim na źródła zeroemisyjne. Inwestycje w źródła niskoemisyjne będą nastawione na zastępowanie bloków węglowych 200 MW i odtworzenie tych mocy instalacjami zasilanymi paliwem gazowym, które mogą elastycznie współpracować z OZE - poinformował Paweł Szczeszek, prezes zarządu Enei.

Plany dla bloków węglowych

Wzrost sprzedaży detalicznej prądu i gazu

Segment wydobycie z gorszymi wynikami

Prace nad aktualizacją strategii w toku

W obszarze wytwarzania w 2020 roku w porównaniu do 2019 grupa zanotowała wzrost wyniku EBITDA w segmentach ciepło (o 21 mln zł ) oraz OZE (o 12 mln zł ).W 2020 roku grupa wyprodukowała 22,5 TWh energii elektrycznej, czyli o około 3,5 TWh ( 13 proc.) mniej niż przed rokiem. Produkcja z węgla kamiennego spadła w 2020 roku o 15 proc.Enea podała, że niższa produkcja ze źródeł konwencjonalnych wynikała m.in. z przeprowadzanych, planowanych modernizacji bloków energetycznych oraz spadku zapotrzebowania na energię w kraju odczuwanego w związku z pandemią koronawirusa.Paweł Szczeszek był pytany podczas piątkowej konferencji, czy konieczne jest wyjście Enei z akcjonariatu Bogdanki, by pozyskiwać środki na zielone inwestycje.- Z całą pewnością wydzielenie Bogdanki nie jest konieczne dla pozyskiwania środków na zielone inwestycje, cały czas takie inwestycje realizujemy, próbujemy też szukać nowych rozwiązań w akwizycjach. Natomiast oczywiście wydzielenie węgla ze struktur grupy, o ile nastąpi, ułatwi dostęp do pieniądza na zielone projekty - stwierdził Paweł Szczeszek.Enea w raporcie za 2020 rok podała, że w Enei Wytwarzanie, która ma elektrownię Kozienice, prowadzone są prace koncepcyjne obejmujące analizę możliwości i zasadności wykorzystania paliwa gazowego (blok gazowo-parowy) w istniejącej infrastrukturze bloków węglowych klasy 200 MWe.Enea stwierdziła w raporcie, że zakładane jest odtworzenie całości posiadanych mocy wytwórczych z bloków klasy 200 MWe, jednak ostateczna moc bloków do odtworzenia będzie efektem wykonywanej dokumentacji koncepcyjnej.Planowane jest, jak podano w raporcie, kilkuetapowe odtwarzanie mocy wytwórczych, ale jak stwierdzono, dopiero opracowanie docelowego modelu odtworzenia mocy pozwoli na zaktualizowanie harmonogramu wyłączeń bloków klasy 200 MWe.Paweł Szczeszek poinformował podczas konferencji, że Enea ma już scenariusze dla bloków w Kozienicach, ale doprecyzuje je w strategii.Dodał, że jest to uzależnione od otoczenia, instytucji finansowych oraz podejścia UE do gazu jako paliwa przejściowego.Dystrybucja depcze po piętach wytwarzaniu Zysk EBITDA obszaru dystrybucji w 2020 ukształtował się na poziomie 1,313 mld zł, co rok do roku oznaczało wzrost o 20 proc. Enea podała, że wynik ten jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.Liderem segmentu dystrybucji jest Enea Operator. W minionym roku spółka dostarczyła klientom około 19,4 TWh energii elektrycznej wobec niespełna 19,8 TWh rok wcześniej.W 2020 roku dostawy energii elektrycznej do odbiorców biznesowych wyniosły 14,5 TWh, ( w 2019 blisko 15,1 TWh), a do gospodarstw domowych prawie 4,9 TWh ( w 2019 około 4,7 TWh).W 2020 roku o 1,3 proc. w stosunku do 2019 roku wzrosła liczba odbiorców usług dystrybucyjnych – klientów Enei Operator. Na koniec 2020 roku było ich prawie 2,7 mln.W 2020 roku Enea Operator przyłączyła do sieci ponad 43 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 546 MW. Ogółem, do sieci Enei Operator przyłączonych jest prawie 63 tys. instalacji i mikroinstalacji OZE o mocy ponad 2 GW.W 2020 roku Enea zwiększyła sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym. Wolumen sprzedaży wyniósł 21,1 TWh i wzrósł, w stosunku do roku ubiegłego, o 774 GWh (około 3,8 proc.).Enea odnotowała w 2020 wzrost sprzedaży energii elektrycznej w segmencie odbiorców biznesowych (o 371 GWh, czyli 2,5 proc. ) oraz gospodarstw domowych (133 GWh, czyli 2,9 proc.).Wolumen sprzedaży gazu wzrósł w 2020 roku w stosunku do 2019 o 270 GWh, czyli o 25,5 proc., w tym w segmencie odbiorców biznesowych o 264 GWh, tj. o 24,9 proc.W 2020 roku EBITDA obszarze obrotu ukształtowała się na poziomie -15 mln zł wobec prawie -50 mln zł rok wcześniej. Enea podała, że na wynik segmentu obrotu w 2020 pozytywnie wpłynęły wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2, przy jednoczesnym niekorzystnym wpływie m.in. wzrostu kosztów zakupu energii.Paweł Szczeszek poinformował, że Enea mimo wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 nie planuje wniosku o korektę taryfy dla gospodarstw domowych na 2021 .- Na 2021 rok mamy zabezpieczony wolumen energii dla naszych klientów, dlatego nie planujemy podwyżek taryf dla firm w 2021 r. Oferty sprzedaży dla nowych klientów i oferty z dostawą w 2022 roku czy 2023 roku wyceniane są z uwzględnieniem aktualnych kosztów energii i uprawnień CO2 - powiedział Paweł Szczeszek podczas wideokonferencji.- W odniesieniu do gospodarstw domowych mamy w całości zabezpieczony wolumen energii na 2021 roku, dlatego nie planujemy złożenia wniosku o korektę taryfy - dodał Paweł Szczeszek.Segment wydobycie grupy Enea to należąca do niej spółka Lubelski Węgiel Bogdanka.W 2020 roku Bogdanka wyprodukowała 7,6 mln ton węgla handlowego wobec 9,5 mln ton rok wcześniej, a sprzedała 7,7 mln ton wobec 9,4 mln ton wcześniej notując spadek zapasów.Enea podała, że wpływ na niższe wyniki operacyjne spółki miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa oraz przejściowe trudności geologiczne.W 2020 roku Bogdanka osiągnęła zysk EBITDA w wysokości 466 mln zł wobec 768 mln zł rok wcześniej.W 2020 roku udział Bogdanki w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł 19,7 proc., a jej udział w dostawach węgla do energetyki ukształtował się na poziomie 25,3 proc.Enea od pewnego czasu pracuje nad aktualizacją strategii grupy. Na razie nie podaje, kiedy planuje upublicznić nową strategię.- Rynek zmienia się nieustannie, chcemy odpowiadać na jego wyzwania. Pracujemy cały czas nad strategią i chcemy aby uwzględniała wyniki toczących się ustaleń dotyczących branży energetycznej zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym. Stąd przygotowanie strategii wymaga nieco więcej czasu niż początkowo zakładaliśmy- stwierdził Paweł Szczeszek.Niedawno PGE, Tauron Polska Energia i Enea podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w morskiej energetyce wiatrowej. Zapowiadano, że w następstwie tego porozumienia ma powstać spółka celowa koncernów z równymi uch udziałami, która będzie aplikować o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp na Bałtyku, czyli o lokalizacje dla morskich farm wiatrowych.- Prace trwają, myślę, że z odpowiednią dynamiką. To projekt, na którym bardzo zależy nam, Tauronowi, PGE. Jesteśmy na etapie przygotowania wspólnej dokumentacji dotyczącej ubiegania się o nowe koncesje. Ze względu na skalę i zakres projektu spółki będą komunikować kolejne etapy w trybie raportowania giełdowego- poinformował Paweł Szczeszek.W drugim kwartale 2021 spółka może rozliczyć projekt Ostrołęka C, z udziału w którym zrezygnowała.- Spodziewamy się, że pełne rozliczenie projektu Ostrołęka C nastąpi w bieżącym roku, w okolicach drugiego kwartału i wtedy będziemy znali odpowiedź na pytanie, czy dokonane odpisy mogą ulec częściowo odwróceniu - powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.