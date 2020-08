Enea mówi o fotowoltaicznych planach i tłumaczy się ze wzrostu zatrudnienia

Zaawansowanie innowacyjnych programów, plany dotyczące fotowoltaiki i wzrost zatrudnienia – o takich kwestiach informuje zarząd Enei w odpowiedzi na pytania akacjonariuszy zadane podczas ostatniego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze pytali również o zaawansowanie programów badawczo rozwojowych. W przypadku umowy między Enea a Electric Power Research Institute dot. współpracy przy projektach badawczych dotyczących magazynowania energii oraz generacji rozproszonej, spółka odpowiedziała, że jej celem jest zapewnienie dostępu dla Enei do baz projektów obejmujący śledzenie, interpretację i analizę potrzeb badawczych pojawiających się w obszarach: magazynowania energii, generacji rozproszonej i mikrosieci. Enea rozważa możliwości uruchomienia projektów w tym obszarze (również dotyczących magazynów wodorowych).Jedno z pytań dotyczyło ewentualnego wykorzystania gotowych już konstrukcji bloku Ostrołęka C w przyszłym projekcie bloku gazowego. - Był to jeden z elementów branych pod uwagę w ramach analiz możliwości realizacji wariantu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania gazu ziemnego w dotychczasowej lokalizacji budowanego bloku węglowego. (…)Po ustaleniu docelowego kształtu rozwiązania technicznego dla bloku gazowego możliwe będzie określenie w jakim zakresie znajdzie w nim zastosowanie infrastruktura wykonana w ramach projektu w technologii węglowej.