Enea Operator i PSES będą współpracować. Chodzi o przyłączanie OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej (PSES) i Enea Operator nawiązały ścisłą współpracę, której ważnym elementem będzie wypracowanie i promowanie wzajemnych dobrych praktyk dotyczących między innymi przyłączania wytwórców OZE. Współpraca obejmie również wymianę doświadczeń oraz usprawnienie procesu przyłączeniowego - poinformowała Enea.

- Jako PSES szczególnie zależy nam na usprawnieniu prac związanych z tymi ostatnimi zagadnieniami. W całej Polsce mamy obecnie kilkaset wybudowanych farm słonecznych czekających na przyłączenie. Cieszy, że do tego zagadnienia – kluczowego zresztą dla powodzenia systemu aukcyjnego – tak poważnie podszedł zarząd Enei Operator, a wspólne działania na pewno doprowadzą do usprawnienia tego procesu. Liczymy, że na podobne kroki zdecydują się również osoby decyzyjne w innych OSD - dodał.PSES i Enea Operator zobowiązały się do systematycznej komunikacji, a także częstszej wymiany informacji. Poza tym firmy będą, jak podano, wspólnie pracowali nad uproszczeniem, w miarę możliwości, procedur procesu przyłączania wytwórców OZE do sieci dystrybucyjnej oraz wprowadzeniem i promowaniem wzajemnych dobrych praktyk.Enea Operator, która należy do grupy Enea, działa na obszarze 58 174,13 km2, który obejmuje woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie oraz niewielką części woj. dolnośląskiego oraz pomorskiego. W 2020 roku spółka dostarczyła odbiorcom końcowym nieco ponad 19,4 TWh energii elektrycznej, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej.