Enea Operator i PSES rozwijają współpracę na rzecz OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej (PSES) i Enea Operator w lipcu 2021 zdecydowały o podjęciu współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Są już pierwsze konkretne rozwiązania przygotowane przez Eneę Operator w ramach współpracy z PSES.

PSES podkreśla zaangażowanie operator we współpracę

– Musimy mieć też świadomość, że pewne, racjonalne ograniczenia dotyczące przyłączenia wytwórców OZE muszą mieć miejsce i to nie z powodu ograniczeń sieci, ale braku możliwości zrównoważenia popytu i podaży energii elektrycznej w określonych godzinach doby, uzasadnionych względami bezpieczeństwa – dodał Marek Szymankiewicz.– Na początku trzeba podkreślić, że Enea Operator jest jedynym z dużych operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce, który nie tylko zadeklarował współpracę z nami, ale już po kilku miesiącach są jej konkretne efekty. Ułatwiają one pracę zarówno wytwórcom, jak i pracownikom Enei, więc korzyść jest tu obopólna. Mam tu na myśli przede wszystkim proces przyłączania do sieci nowych źródeł wytwórczych, zwłaszcza farm słonecznych, który rzeczywiście przebiega zauważalnie sprawniej niż jeszcze wiosną tego roku – powiedział Paweł Konieczny, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej.– Jednocześnie już teraz trzeba wspólnie zacząć zastanawiać się nad rozwiązaniami, które oddalą widmo ograniczenia dalszego rozwoju rynku OZE z uwagi na brak możliwości przyłączania do sieci nowych źródeł wytwórczych. Jednym z potencjalnych rozwiązań mógłby być rozwój systemów magazynowania energii zintegrowanych ze źródłami wytwórczymi. Pozwoliłoby to zrównoważyć produkcję i zapotrzebowanie na energię w określonych godzinach doby oraz zwiększyło stabilność źródeł odnawialnych, a przez to również systemu energetycznego – dodał wiceprezes PSES.Według danych Agencji Rynku Energii w Polsce na konie września 2021 moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych w Polsce niewiele ponad 6,3 GW wobec niespełna 3,15 GW na koniec września 2020.