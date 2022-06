Enea Operator kupiła 327 tys. liczników zdalnego odczytu energii

Enea Operator rozstrzygnęła przetarg na zakup 327 tys. liczników zdalnego odczytu energii. To z naddatkiem wystarczy, żeby zrealizować pierwszy kamień milowy wynikający z tzw. ustawy licznikowej, czyli do końca 2023 zainstalować liczniki zdalnego odczytu u co najmniej 15 proc. odbiorców operatora – wynika z uzyskanych informacji.

Obecnie około 6 proc. klientów Enei Operatora jest wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu energii, ale podobnie jak inni operatorzy stopniowo musi wyposażać w takie liczniki coraz więcej klientów.

Pierwszy kamień milowy ustawy licznikowej

Zgodnie z tzw. ustawą licznikową operatorzy systemów dystrybucyjnych do końca 2028 r., mają zainstalować liczniki zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80 proc. łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych, w tym stanowiących co najmniej 80 proc. łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych.

Ustawa wyznacza cele pośrednie instalacji liczników zdalnego odczytu energii i mówi m.in., że takie liczniki do końca 2023 roku mają być zainstalowane w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15 proc. łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych danego operatora.

Enea Operator, aby osiągnąć w 2023 roku wskazanych wyżej próg 15 proc. musi w latach 2022-2-23 zainstalować u odbiorców około 250 tys. liczników zdalnego odczytu energii.

Przetarg na 327 tys. liczników rozstrzygnięty

Z uzyskanych informacji wynika, że Enea Operator jest po rozstrzygnięciu przetargu na zakup 327 tys. liczników zdalnego odczytu. W wyniku tego przetargu, jak się dowiadujemy, operator podpisał umowy ze spółką Politech oferującą liczniki firmy Iskraemeco oraz z firmą Apator, która dostarcza liczniki własnej produkcji.

Enea Operator poinformowała WNP.PL, że „pierwsze urządzenia są już dostarczane i montowane u klientów” i zaznaczyła, że liczba kupionych liczników „wystarczy do wykonania celu wyznaczonego na koniec 2023 roku, a nawet znacznie go przekracza”.

Enea Operator należy do największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Spółka w I kwartale 2022 dostarczyła klientom niespełna 5,3 TWh energii elektrycznej wobec prawie 5,2 TWh w analogicznym okresie 2021.