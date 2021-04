Enea Operator liderem w wykorzystaniu unijnych pieniędzy

Enea Operator pozyskała największą kwotę dotacji na inwestycje z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych dla operatorów systemu dystrybucyjnego, w ramach budżetu UE na lata 2014-2020 - zdobyła ponad 40 proc. dostępnych środków unijnych przeznaczonych dla krajowych OSD.

Dwa strumienie pieniędzy

Enea Operator pozyskuje środki na inwestycje na dwóch poziomach finansowania UE: Pierwszy z nich to poziom krajowy, w ramach którego funkcjonuje największy w skali Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Program umożliwia rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucyjnych w sieciach średniego i niskiego napięcia, wsparcie dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz inwestycje zwiększające bezpieczeństwo energetyczne w sieci wysokiego napięcia. Na realizację tych celów, których wartość wyniosła 700 mln zł, spółka pozyskała ponad 400 mln zł dotacji.Drugim obszarem pozyskiwania funduszy europejskich jest poziom terytorialny, w ramach którego funkcjonują programy regionalne. Dzięki nim spółka realizuje inwestycje mające na celu budowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia w celu dostosowania jej do potrzeb dynamicznie rozwijającej się energetyki odnawialnej. Enea Operator pozyskała dotąd ponad 38 mln zł dotacji na inwestycje dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego do umów o łącznej wartości nakładów przekraczających 125 mln zł.