Enea Operator optymalizuje pracę sieci

Enea Operator opracowała system zarządzania danymi, umożliwiający analizowanie pomiarów energii elektrycznej pochodzących ze stacji transformatorowych średniego na niskie napięcie. Dzięki specjalnie zaprojektowanym algorytmom możliwa jest optymalizacja pracy sieci dystrybucyjnej. Algorytmy umożliwiają m.in. szybkie i skuteczne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, zanim ich negatywne skutki odczują odbiorcy energii elektrycznej- poinformowała Enea.

Algorytm ten, jak podaje Enea, jest przydatny w sytuacjach awaryjnych; pozwala w szybki i precyzyjny sposób dobrać odpowiednią moc agregatu.- Na podstawie analizowanych przez algorytm danych wyznaczany jest profil maksymalnych i średnich wartości obciążenia oraz optymalna wartość mocy potrzebnego agregatu. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zastosowanie agregatu na danej stacji, którego parametry są zbliżone do optymalnych - wyjaśnia Grzegorz Marciniak.Ponadto Enea Operator stosuje algorytm doboru przełącznika zaczepów analizujący, na którym poziomie należy ustawić przełącznik w transformatorze, aby klienci otrzymali najlepsze parametry napięcia.Spółka zaznacza, że jest to szczególnie istotne dla prosumentów wprowadzających energię do sieci, czyli dla coraz liczniejszej grupy odbiorców podłączonych do sieci dystrybucyjnej. Dzięki algorytmowi osoby zarządzające siecią Enei Operator otrzymują informację, że ustawienie przełącznika zaczepu jest optymalne lub że należy zmienić jego pozycję.Enea Operator należy do grupy kapitałowej Enea. Jest jednym z czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Firma dostarcza energię elektryczną w północno-zachodniej części kraju. Obsługuje obszar o powierzchni 58 tys. kilometrów, głównie w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.Enea Operator w pierwszych III kwartałach 2020 roku dostarczyła klientom około 14,3 TWh energii elektrycznej wobec blisko 14,8 TWh w analogicznym okresie 2019 roku.