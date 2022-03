Enea Operator przetestowała prototypowe magazyny energii. To idzie w parze z nową strategią

Enea Operator z grupy Enea zakończyła testy pięciu prototypowych magazynów energii elektrycznej, działających w oparciu o zróżnicowane technologie. Testy przeprowadzono w warunkach rzeczywistych w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Wykazały one, które z urządzeń, w zależności od specyfiki sieci, optymalnie spełniają oczekiwania operatora sieci, wyniki testów pomogą we wdrażaniu instalacji na dużą skalę - poinformowała Enea.

Testy wstępem do wdrożeń na dużą skalę

Enea podała, że przeprowadzone przez Eneę Operator testy są wstępnym etapem do wdrożenia magazynów energii na dużą skalę. Wskazano, że prototypowe magazyny energii będą obiektami dalszych badań naukowych, realizując również usługi systemowe w punktach przyłączenia.- Zrealizowane w ramach projektu badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, a potem testy w warunkach rzeczywistych pozwoliły na wytypowanie referencyjnych technologii magazynowania energii w kontekście usług systemowych czyli takich, które w największym stopniu spełniają oczekiwania OSD podnosząc jakość i efektywność energii produkowanej i dostarczanej ze źródeł rozproszonych - mówi dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest partnerem projektu.Magazyn energii w Gubinie wyposażony był w elektryczne kondensatory dwuwarstwowe (EDLC), w Pogorzelicy - w litowo-jonowe (LIC), w Opalenicy - w baterie litowo-żelazowo-fosforowe (LFP), w Zielonej Górze - w baterie litowo-tytanowe (LTO), a w Bydgoszczy - w baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA.Projekt, którego wszystkie fazy trwały łącznie cztery lata, był współfinasowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie: 1.2. Sektorowe programy B+R.Enea podała, że wartość projektu to niespełna 7,24 mln zł , w tym wartość dostawy kompletu elementów do budowy prototypów magazynów energii 2, 98 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE wyniosło blisko 3,2 mln zł.