Enea Operator zaoszczędzi w tym roku do 150 mln zł

Spółka Enea Operator, przeznaczająca na inwestycje ponad 1 mld zł rocznie, zamierza w tym roku zaoszczędzić ok. 100-150 mln zł, ograniczając m.in. niektóre zakupy i wydatki na szkolenia – poinformował w środę 9 3 czerca) prezes spółki Andrzej Kojro.

"Nasze wydatki inwestycyjne już dawno przekroczyły 1 mld zł w skali roku i rosną. Ale w 2020 roku (…) nieznacznie redukuje się plany inwestycyjne od kilku do 10 proc., żeby zachować płynność finansową" - wyjaśnił prezes podczas internetowej sesji konferencji Economic Security Forum ECONSEC.

W ocenie prezesa, pandemia koronawirusa zasadniczo nie wpływa na plany rozwoju i inwestycji Enei Operator, niemniej wiadomo już - mimo niepewności co do wielkości popytu na energię w drugim półroczu - że roczne zużycie energii będzie mniejsze od ubiegłorocznego, co powoduje także zmniejszenie sprzedaży świadczonych przez spółkę usług dystrybucji energii.

Jak poinformował prezes, od marca do maja odnotowano spadki zużycia energii sięgające 10 proc., co było efektem zawieszenia produkcji przez dużych odbiorców, m.in. fabrykę Volkswagena. Obecnie sytuacja poprawia się, a sprzedaż stopniowo rośnie. Enea Operator wdrożyła jednak program oszczędności.

"Ograniczamy wydatki, zbędne zakupy, robimy nawet oszczędności na szkoleniach (...) i tak od złotówki do złotówki nasze oszczędności wyniosą 100-150 mln zł" - poinformował Kojro. Wzrosły natomiast wydatki na profilaktykę zdrowotną - m.in. dzięki temu udało się nie dopuścić do rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników firmy. Potwierdzono w niej jedynie dwa przypadki zachorowania - obie osoby już wyzdrowiały.

Prezes Enei Operator podkreślił, że w trudnym okresie pandemii firma i jej pracownicy skupili się przede wszystkim na zapewnieniu ciągłości dostaw energii, kierując się "etyką służby" dla społeczeństwa.

Andrzej Kojro przyznał, że pandemia nie zmieniła zasadniczych światowych trendów w energetyce, zmierzających w kierunku zwiększenia wielkości redukcji emisji CO2, odchodzenia od paliw kopalnych, rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wśród wyzwań dla Enei prezes wymienił m.in. sprostanie dynamice rozwoju OZE, m.in. w zakresie przyłączania kolejnych instalacji fotowoltaicznych.