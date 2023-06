Enea Operator zaprzęga sztuczną inteligencję do inwentaryzacji sieci

W Enei Operator trwa pilotaż wykorzystania sztucznej inteligencji do gromadzenia danych o sieci energetycznej. Program dotyczy linii napowietrznych średniego napięcia, a dane zbierane są z wykorzystaniem autonomicznych dronów. Pilotaż potrwa do końca 2024 roku.

Enea Operator poinformowała, że prowadzi pilotażowy program wykorzystania sztucznej inteligencji do gromadzenia danych o sieci energetycznej. Program dotyczy linii napowietrznych średniego napięcia, a dane zbierane są z wykorzystaniem autonomicznych dronów, które wspomagają proces oględzin sieci.

Spółka podała, że w projekcie zastosowano system informatyczny DRIM klasy IMS (Inspection Management System). Jego koncepcja opiera się na wykorzystaniu sieci neuronowych do automatycznej identyfikacji obiektów sieci energetycznej. Odbywa się to na podstawie m.in. zdjęć i danych z Lidar-u, który wykorzystując system laserowego skanowania, tworzy trójwymiarowy model obiektów.

Technologia sztucznej inteligencji wbudowana w system DRIM pozwoli, jak podano, na weryfikację i aktualizację danych w systemie GIS (System Informacji Geograficznej), który służy do gromadzenia i analizowania danych przestrzennych i ich prezentacji w formie graficznej.

Rozwiązanie to wspiera proces tzw. paszportyzacji sieci oraz również automatyczną inwentaryzację rozbudowywanej sieci energetycznej. Paszportyzacja to szczegółowe ewidencjonowanie urządzeń i elementów tworzących sieć energetyczną i wprowadzanie ich do systemów informatycznych.

– Sprawdzenie zaawansowanych technologii objętych pilotażem jest pierwszym krokiem w praktycznej weryfikacji ich przydatności oraz możliwości dalszego wykorzystania w codziennym procesie zarządzania majątkiem sieciowym w Enei Operator - powiedział Jarosław Ziobrowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Enei Operator.

Spółka podała, że omawiany pilotaż potrwa do końca 2024 roku.

Enea Operator z grupy Enea zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej. Obszar działania firmy obejmuje 6 woj. północno-zachodniej Polski. Jest to teren ponad 58 tys. km2.