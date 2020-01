Enea ostrzega przed oszustami

Pion bezpieczeństwa grupy Enea zidentyfikował przypadki nielegalnego podszywania się pod domenę internetową enea.pl, poprzez tworzenie strony podobnej, przy jednoczesnym wysyłaniu wiadomości SMS do potencjalnych klientów firmy - poinformował energetyczny koncern.

🔴 #Enea ostrzega przed próbami podszywania pod naszą firmę. Prosimy nie odp. na fałszywe wiadomości z informacją o zaległych płatnościach i uważne czytać maile z fakturami. W przypadku wątpliwości, jesteśmy do Waszej dyspozycji: 611 111 111, https://t.co/6VHjNlqt0l ⚠️ #phishing pic.twitter.com/IbPmCgcNWy

