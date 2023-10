Enea oszacowała straty na ministerialnym przepisie

Enea zamierza utworzyć 264 mln zł rezerwy na przychody utracone w związku z rozporządzaniem wprowadzającym mechanizm obniżenia należności gospodarstw domowych wobec sprzedawców prądu za 2023 rok.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska (MKiŚ) z 9 września 2023 zmieniające rozporządzenie ws. sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną wprowadziło mechanizm obniżenia zobowiązań gospodarstw domowych wobec sprzedawców prądu w rozliczeniach za 2023.

Enea, jak wynika z komunikatu spółki, starała się ustalić, czy tzw. system rekompensat, o którym mowa w ustawach z 2022 dotyczących mrożenia cen energii, obejmuje też przychody, które miałaby utracić na podstawie ww. wskazanego rozporządzenia, ale bez powodzenia.

- Brak wydania interpretacji potwierdzającej możliwość objęcia przez tzw. system rekompensat (….) przychodów utraconych w związku z wejściem w życie rozporządzenia MKiŚ skutkuje koniecznością zawiązania rezerwy - stwierdziła Enea.

Spółka podała, że wysokość rezerwy została ustalona szacunkowo na około 264 mln zł przy założeniu, że każdy punkt poboru energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, którego rozliczenie obejmie 2023 rok, spełni jeden z warunków rozporządzenia i otrzyma obniżenie zobowiązań.

Spółka podała też, że planuje ująć ww. rezerwę w wynikach za III kwartał 2023 roku.

- Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enei poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 264 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 264 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego emitenta o ok. 213,8 mln zł podała Enea.

- Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea (GK Enea) poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 264 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 264 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego GK Enea o ok. 213,8 mln zł - dodała spółka.

Enea definiuje EBITDA jako zysk (strata) operacyjny+amortyzacja+odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych. Spółka ostateczne wyniki za III kwartał 2023 roku poda w raporcie okresowym.