Enea poprawia zyski. Przychody większe niż przed rokiem

Grupa Enea w 2021 r. zanotowała zysk netto w wys. 1,78 mld zł - to duża poprawa w porównaniu z rokiem 2020, kiedy Enea miała stratę netto w wys. 2,2 mld zł.

Więcej sprzedanej energii

Więcej gazu i OZE

W 2021 r., w stosunku do roku 2020, miał miejsce wzrost wolumenu sprzedaży usług dystrybucyjnych o 917 GWh (wzrost o 4,7 proc.). Wzrost nastąpił zarówno w segmencie odbiorców biznesowych, jak i w segmencie gospodarstw domowych.Nastąpił wzrost liczby Klientów o 42 tys. (o 1,6 proc.). Przychody ze sprzedaży obszaru Dystrybucji wzrosły o 51,4 mln zł, tj. do poziomu 3 280 mln złW 2021 r., w stosunku do roku poprzedniego, nastąpił wzrost łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego o 3 393 GWh, tj. o ok. 16 proc.W zakresie podstawowej działalności jaką jest sprzedaż energii elektrycznej wzrost dotyczył przede wszystkim segmentu odbiorców biznesowych, gdzie wolumen sprzedaży był wyższy o 3 101 GWh, tj. o ok. 21 proc. i był spowodowany zarówno zmianą portfela klientów między latami 2020 i 2021, jak również wyższym poborem energii przez klientów.Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej w segmencie gospodarstw domowych wyniósł 56 GWh, tj. ok. 1 proc.Zwiększeniu uległ również wolumen sprzedaży paliwa gazowego, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o 236 GWh, tj. o ok. 18 proc., (tym w segmencie odbiorców biznesowych o 232 GWh, oraz w segmencie gospodarstw domowych o 4 GWh).Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w 2021 r. wzrosły, w stosunku do 2020 r., o 1 mld zł, tj. o 17 proc.- W ubiegłym roku Grupa Enea wyprodukowała łącznie 26,4 TWh energii, czyli o blisko 1/5 więcej niż w roku 2020. Łączny wolumen energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych wyniósł ponad 2,4 TWh i był wyższy o 1 proc. czyli o 23 GWh. Do sieci dystrybucyjnej Enea Operator w 2021 r. przyłączonych zostało blisko 47 tys. źródeł odnawialnych, wliczając w to mikroinstalacje. Natomiast łączna liczba przyłączonych do sieci dystrybucyjnej spółki źródeł OZE wynosiła na koniec 2021 r. prawie 109 tys. - dodaje Paweł Szczeszek.